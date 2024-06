Manichiura de Primăvară-Vară 2024: top 5 idei

Odată cu venirea sezonului cald, natura capătă un farmec aparte, iar amalgamul de culori vibrante își face apariția atât afară, cât și în stilul fiecărei femei. Asumarea acestei schimbări începe cu o manichiură nouă și extravagantă, care să dea startul aventurilor ce urmează.

Doar imaginează-ți…mult soare, costum de plajă, nisip fierbinte și bună dispoziție, ce altceva ai putea să-ți mai dorești decât un model de unghii de primăvară-vară care să-ți completeze look-ul? Dacă deja ți-ai plănuit vacanța estivală, atunci noi, experții MAKEUP, am hotărât să-ți venim în ajutor cu un top ce include 5 idei de reper pentru o manichiură desăvârșită. Acesta se bazează pe o paletă cromatică captivantă și nenumărate desene inedite care reflectă bucuria, prospețimea și energia revigorantă a noului sezonului!

Clasamentul de unghii cu gel de primăvară și vară începe cu un trend ce se bazează pe NUANȚELE PASTELATE, bine cunoscute deja în sfera manichiurii. Acestea sunt extrem de populare datorită capacității de a aduce o notă de feminitate și delicatețe. Culorile de așa fel sunt delicate și subtile, fiind capabile să aducă un sentiment de bucurie și lejeritate.

Din gama cromatică fac parte accente de roz pal, albastru deschis, verde mentă, galben solar, liliachiu sau corai moale. Nuanțele date creează un aspect luminos, fiind extrem de versatile în purtare, dar și ușor de combinat. Cu siguranță orice doamnă care își dorește o manichiură la modă poate accesa site-ul https://makeup.ro, comandând oja care i se potrivește cel mai bine!

Pentru femeile îndrăznețe ce iubesc să experimenteze se recomandă FRENCH-UL COLORAT – un design care combină stilul clasic și nonconformismul. Astfel de modele unghii vară înlocuiesc dunga albă obișnuită cu nuanțe îndrăznețe ce atrag atenția, accentuând caracterul, personalitatea și spontaneitatea posesoarei. Beneficiul acestui design este că poate fi adaptat în funcție de ocazie sau preferințele individuale, având un aer modern și tradițional în același timp. De asemenea, așa tip de french este perfect pentru a fi combinat cu tot felul de elemente decorative, sporind astfel originalitatea rezultatului.

EFECTUL PERLAT este un must-have pentru adeptele unui look strălucitor. Folosită pentru unghii cu gel de primăvară și vară, pulberea fină creează un efect sidefat atunci când este expusă luminii. Acest peisaj amintește de nisipul strălucitor, perlele lucioase, valurile spumoase și razele de soare care se reflectă în apa mării. Pe lângă faptul că strălucește divin, pudra perlată are un aspect elegant, fiind potrivită pentru a fi purtată atât în timpul zilei, cât și la ocaziile speciale.

MOTIVELE FLORALE ȘI FRUCTATE sunt chiar definiția a ceea ce înseamnă unghii de primăvară-vară! De la desene manuale subtile până la imprimeuri bogate sau abțibilduri, accentele florale și fructate aduc un aer jucăuș manichiurii, fiind considerate a fi emblema sezonului. Extrem de gingașe, suculente și colorate, acestea “condimentează” întregul outfit.

Optează pentru a aplica pe unghie desene cu flori de magnolie, mușețel, trandafir, narcis, etc., sau creează modele colorate sub formă de lămâie, portocală, kiwi sau cireșe.

Ultimele, dar nu cele din urmă sunt LINIILE ABSTRACTE, care reprezintă alegerea perfectă indiferent de sezon, preferințe sau ocazie. Potrivite pentru modele unghii vara, cu ajutorul lor poți jongla între abordări geometrice sau crea dungi curbate, experimentând tot felul de stiluri. O astfel de manichiură întruchipează perfect lejeritatea, simplitatea și libertatea spiritului, fiind în armonie totală cu sezonul estival.

Nu uita! Deși manichiura este un element important al anotimpurilor primăvară și vară, pentru a te simți împlinită este necesar să ai o dispoziție bună și să te bucuri de fiecare rază de soare!