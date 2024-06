„Conversaţii pe pânză”, o expoziţie „plină de culoare şi viaţă”

Membrii Asociaţiei Artiştilor Plastici „Alexandru Şainelic” din Baia Mare şi-au unit creativitatea şi talentul într-o nouă expoziţie de grup, „Conversaţii pe poză”. Vernisajul a fost unul atipic în comparaţie cu alte evenimente similare. Poate şi pentru că expoziţia s-a dorit a fi o sărbătoare a artistei Florica Radu, cea care a aniversat în ziua vernisajului 75 de ani. În acest context, Florica Radu a reuşit să coaguleze în jurul ei şi alţi colegi pentru a veni împreună să bucure privirea şi sufletele iubitorilor de frumos.

Vernisajul expoziţiei „Con­versaţii pe pânză” a debutat cu momente artistice, susţinute de invitaţii Floricăi Radu. Printre oaspeţii sărbătoritei s-au numărat: Gabriela Ardusătan, Vichi Filip, Adi Vezentan şi Aurelia Oancă. S-a cântat, s-au spus poezii, fiind o îmbinare între pictură şi celelalte arte. A fost un debut de vernisaj cu multă emoţie.

Artista Florica Radu a mărturisit că, în urmă cu 5 ani când a împlinit 7 decenii de viaţă, şi-a propus ca din 5 în 5 ani să organizeze o expoziţie de grup. A reuşit după 5 ani de la acel moment aniversar să pună la cale o expoziţie „plină de culoare şi de viaţă”, după cum a remarcat preşedintele Asociaţiei Artiştilor Plastici „Alexandru Şainelic” Baia Mare, Mihai Tirică.

În cadrul expoziţiei, Iudita Tarr a venit cu ale sale lucrări ţesute, dintre care una este împâslită. Pe simeze pot fi admirate şi lucrările Simonei Petrule, Verei Terebesi şi a lui Grigore Zlampareţ.

Terapie prin artă cu Dumitru Florea

Unul dintre expozanţi este Dumitru Florea, cel care le-a vorbit participanţilor despre cât de important e să nu renunţi să lupţi în viaţă oricât de greu ţi-ar fi. Din cauza problemelor de sănătate, sculptorul Dumitru Florea din Groşi, nu îşi mai poate folosi mâna dreaptă. Cu toate acestea, artistul a ales să încerce să îşi folosească mâna stângă. Mai mult, a reuşit să picteze. Acum este un model pentru cei din jur, un exemplu de „dai voinţă, iei putere”.

„Eu am sculptat. Colegii îmi propuneau când mergeam în tabere să încerc să pictez. Între timp a intervenit boala. La început nu mi s-a dat nicio şansă, dar ca un gladiator care e în arenă trebuie să lupţi. Şi m-am gândit să încerc să pictez. Încet am început să desenez, foarte greu pentru că eu am fost dreptaci. Acum trebuie să pictez cu mâna stângă. Am vrut mai mult să îi inspir pe cei care şi-au pierdut încrederea. Am avut o voinţă extraordinară şi am vrut să o împărtăşesc şi altora. Doctorul nu mi-a dat multe şanse. Dumnezeu te ajută dacă ai voinţă”, a precizat Dumitru Florea.