Crâmpeie din viața arhiepiscopului Justinian Chira • „Niciodată nu m-am gândit că voi ajunge preot în satul natal al ÎPS Justinian Chira” (IV)

– Urmare din nr. 10372/8 iunie 2024 –

Noua biserică din Plopiș a fost construită sub atenta îndrumare și purtare de grijă a Înaltprea­sfințitului Justinian. Construcția noii biserici a început în 2012, iar târnosirea a avut loc în 2019. Din păcate, arhiepiscopul Justinian Chira nu a mai apucat să vadă noua biserică, dar părintele Daniel Pop este convins că ierarhul a vegheat bunul mers al lucrărilor chiar și din înaltul cerului.

„În 2011 s-a sfințit locul de biserică, a fost prezent și Înaltpreasfințitul Justinian, în 2012 a început construcția bisericii noi. S-a târnosit în 2019. A rămas doar pictura de realizat. Nu mai era Înaltpreasfințitul Justinian la finalul lucrărilor (n.r. ÎPS Justinian a trecut la Domnul în octombrie 2016), dar sunt convins că de Sus ne-a vegheat pentru că e în rugăciunile mele de la sfintele slujbe, dar și în rugăciunile personale”, a spus preotul Daniel Pop din Plopiș.

Interesant rămâne și modul în care bisericii din satul natal al Înaltpreasfințitului Justinian i-a fost atribuit hramul închinat Duminicii Tuturor Sfinților, în timpul vieții ierarhului maramureșean. Este duminica în care, în timpul Sfintei Liturghii, a venit pe lume, pruncul Ioan Chira ce avea să devină peste ani episcopul Justinian Chira. Părintele Daniel Pop nu are nicio îndoială că a fost lucrarea lui Dumnezeu în alegerea hramului noii biserici.

“A fost o întâmplare frumoasă. Am plecat din Plopiș în audiență la Preasfințitul Justinian, cu ideea a două hramuri de vară. Am vrut neapărat să fie hram de vară. Au rămas în gândul meu hramurile închinate Sfântului Proroc Ilie și Duminica Tuturor Sfinților. I-am prezentat Înaltpreasfințitului Justinian, propunerile. Am început cu Duminica Tuturor Sfinților. El a zâmbit. Eu nu am știut că s-ar fi născut în acea duminică. Știam doar că s-a născut într-o duminică, în 28 mai. Mi-am dorit mult acest hram. A zâmbit, m-a lăsat să îi spun și al doilea hram despre care a spus că e mai mult mănăstiresc. Și apoi mi-a dezvăluit: în Duminica Tuturor Sfinților m-am născut eu. A fost o rânduială sfântă. Drept pentru care nu mai poate fi adăugat niciun hram pentru că dacă e Duminica Tuturor Sfinților sunt sărbătoriți toți sfinții”, a completat părintele Daniel Pop.

În ce privește biserica veche din lemn, Monument UNESCO, aceasta “se confundă cu Înaltpreasfințitul Justinian”, după cum este de părere preotul din Plopiș. Nu numai că aici a fost scufundat în cristelniță micuțul Ioan Chira de către episcopul martir, Alecsiu Latiș, dar “dacă nu era starețul de la Rohia, această biserică nu ar mai fi existat”

“Dacă nu era părintele Justinian, starețul Rohiei, în 1950, este posibil ca această biserică să nu mai existe. Atunci a fost restaurată pe partea de arhitectură, s-a consolidat soclul, s-a restaurat pe parte de lemn și piatră și s-a salvat. Starețul Justinian a intervenit, erau vremuri tulburi”, a explicat părintele Daniel Pop.

Proiectul de restaurare al vechii biserici a început în 2018. Părintele Daniel Pop a mai arătat că în timpul cât s-a lucrat la proiect, s-a simțit prezența vie a Înaltpreasfințitului Justinian.

“În 2017, proiectul de restaurare al vechii biserici a fost aprobat la finanțare cu maximum de puncte. În 2018 au început lucrările de restaurare totală. Este proiectul parohiei. Când am mers la Plopiș să semnăm proiectul pentru biserica veche, Înaltprea­sfințitul Justinian le dăduse celor de la firma de proiectare, niște calendare mici cu poza lui în straie albastre. În timp ce s-a lucrat la proiect, pe masa proiectanților erau acolo pozele cu Înaltpreasfințitul Justinian. De asemenea, se afla poza cu micuțul binecuvântat din pântece, copilul doamnei de la firma de proiectare, care era însărcinată când am mers la ÎPS Justinian pentru binecuvântarea lucrărilor de la biserica veche. Vă dați seama că proiectul a luat maximul de puncte. Proiectanții mi-au mărturisit ulterior: «cât timp am lucrat aici, la masa aceasta, tot timpul l-am simțit alături de noi». Deși nu îl cunoșteau foarte bine. Au fost impresionați de întâlnirea cu ÎPS Justinian. Prezența lui, cuvântul lui și zâmbetul te cucereau”, a mai spus părintele Daniel Pop.

În 28 mai 2021 s-au sărbătorit 100 de ani de la nașterea Înaltpreasfințitului Justinian. Momentul a coincis cu sfințirea bisericii-monument UNESCO din Plopiș (în 29 mai 2021. A fost un eveniment minunat când s-a inaugurat și casa memorială, bustul Preasfințitului Justinian și s-a făcut parastasul la mormântul părinților săi. De asemenea, a fost aniversată o credincioasă, mătușa Maria, colegă de clasă cu ÎPS Justinian, care a împlinit atunci 100 de ani. (va urma)