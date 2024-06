Despăgubiri pentru cei afectaţi de inundaţiile din Baia Mare

Proaspăt alesul edil al Băii Mari s-a întâlnit cu factorii implicaţi în problema inundaţiilor de pe raza oraşului pentru a căuta o rezolvare pe viitor. De asemenea, a anunţat faptul că cei afectaţi de apele revărsate în această săptămână pe unele străzi din urbe pot primi despăgubiri.

„Situațiile de urgență de multe ori ne arată unde putem și e nevoie să aducem îmbună­tățiri. În urma ploilor abundente din ultimele zile și a inundațiilor rezultate, am convocat o ședință operativă la sediul Vital. Am analizat această situație cu care ne-am confruntat și am găsit soluții pentru a răspunde mai rapid și mai eficient în posibile astfel de contexte viitoare. Între timp, informez că Vital va acorda despăgubiri celor afectați de inundațiile de marţi. Îi îndemn pe toți cei care s-au aflat în astfel de situații să depună cereri la Vital. Fiecare solicitare va fi analizată de către Comisia de administrație și, după caz, se vor oferi despăgubiri.

Am pregătit alături de colegii mei o serie de măsuri pe care le vom lua imediat, dar și câteva care necesită pregătiri mai ample și care vor fi implementate în perioada următoare. Câteva din măsurile urgente pe care le-am dispus au legătură cu decolmatarea pârâurilor care se scurg de pe zona colinară, lucrări de întreținere a canalizărilor înfundate și a gurilor de scurgere din zona părților carosabile. Orașul s-a dezvoltat foarte mult, apa nu mai are unde să se infiltreze în pământ și totul se scurge într-o rețea de canalizare subdimensionată și veche de 50-60 de ani. Toți acești factori conduc la situația în care unele locații din oraș devin heleșteie de fiecare dată când plouă mai serios. În perioada următoare începem lucrări de extindere a rețelei de canalizare, dar și reabilitare a acesteia pe un total de 36 de străzi. Vom achiziționa, de asemenea, încă 5 utilaje de curățare și vidanjare. În zona Mărgeanului vom decolmata pârâul Calinisa până în satul Săsar și vom putea face astfel o descărcare a apelor pluviale în acest pârâu. Pentru zonele Victor Babeș, Iuliu Maniu și Firiza avem un proiect de colectare a apelor pluviale ce vin de pe versanți. În zonele Valea Usturoi, Ferăstrăului și Nicolae Bălcescu avem probleme cu utilizarea necorespunzătoare a canalizărilor și aruncarea de deșeuri în pârâuri. Vom insista în perioada următoare pe prevenție, pe discuții cu oamenii. Dacă nu se va înțelege că trebuie să ne comportăm civilizat, vom trece la sancțiuni”, a spus Doru Dăncuş, primarul municipiului.