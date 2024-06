Un nou număr din Familia Română

În această săptămână, la Fondul Documentar al Academiei Române a avut loc lansarea celui mai recent număr, 1-8 (84-91) 2022-2023, al revistei pentru solidaritatea românilor de pretutindeni „Familia română”, editată de Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” Baia Mare și Asociația Culturală „Familia română”.

Moderatorul evenimentului și director al revistei, dr. Teodor Ardelean, a făcut o incursiune în istoria publicaţiei „Familia română”, de la începuturile ei orădene, sub conducerea regretatului Constantin Mălinaș, la preluarea revistei în anul 2008 de către Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” și dezvoltarea portofoliului de colaboratori, precum și creșterea gradului de difuzare al acesteia și până la momentul apariției acestui număr.

„Este un număr frumos, compact, care merge pe o tradiție pe care ne-am asumat-o. Este publicația românească ce are cel mai adaptat conținut la tot ce înseamnă academicitate și academism în exercițiul valorii în peisajul cultural românesc. Lansăm acest număr astăzi aici și îl vom lansa și la Cluj, în parteneriat cu revista „Orașul”, întrucât 15 dintre autorii de articole sunt clujeni”, a spus dr. Teodor Ardelean.

Prezentarea numărului a fost făcută de conf. univ. dr. Ștefan Vișovan, redactor-șef, care și-a început discursul amintind cele două personalități maramureșene care constituie nucleul tematic al revistei: sculptorul Gheza Vida și academicianul Marius Porumb, despre care au scris un număr important de personalități din țară.

Evenimentul a continuat sub forma unui dialog despre personalitățile abordate în paginile revistei.