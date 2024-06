Cetățean ucrainean cu probleme cardiace, salvat din munți după ce s-a rătăcit timp de nouă zile

O nouă acțiune de salvare a avut loc sâmbătă după-amiază. Echipa de salvatori montani, însoțită de polițiști de frontieră de la Poienile de sub Munte, a plecat în căutarea unui bărbat ucrainean care se afla în munți rătăcit de nouă zile. „O comunicare primită de autorități ne-a informat despre faptul că aproape de vârf a fost văzut un cetățean ucrainean care acuza probleme medicale grave și care a transmis că are nevoie de ajutor de urgență”, transmite Salvamont Maramureș. Bărbatul nu a putut fi localizat din cauza faptului că avea telefonul descărcat.

După câteva ore de căutări, bărbatul a fost găsit și predat unui echipaj medical. Acesta prezenta probleme de sănătate grave, fiind sub tratament permanent și nu se mai putea deplasa. El a fost preluat de autorită­țile competente.