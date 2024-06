Premiul pentru cel mai bun spectacol la Atelier a rămas în Baia Mare

A căzut cortina peste ediţia aniversară a Festivalului Internaţional de Artele Spectacolului Atelier care s-a desfăşurat în Baia Mare, în perioada 7-15 iunie. Juriul Festivalului ATELIER, ediția a 30-a fost format din Doru Mareş– președinte, Gabriela Lupu și Nicolae Weisz.

Premiile acordate sunt următoarele:

Premiul ”Gheorghe Dinu” pentru scenografie, susținut financiar de Gabriela Dinu:

Velica Panduru pentru scenografia spectacolului NELINIȘTE, de la Teatrul Național Târgu Mureș, Compania Liviu Rebreanu;

Premiul pentru coregrafie:

Piergiorgio Milano pentru coregrafia spectacolului WHITE OUT, COMPANIA PIERGIORGIO MILANO;

Premiul pentru cea mai bună actriță:

Ana Bianca Popescu pentru rolul Sibylle din spectacolul EX produs de TEATRUL MIC BUCUREȘTI;

Premiul pentru cel mai bun actor:

Mihai Smarandache pentru rolul din spectacolul PRAH, de la CULTURA`N ȘURA;

Premiul special al juriului:

Compania ADEPTH INFUSION pentru asumarea în spațiul performativ de instrumente funcționale inedite.

Premiul special al juriului:

Radu Macrinici pentru anduranță și viziune creativă de-a lungul celor 30 de ediții ale Festivalului ATELIER.

Premiul pentru regie:

Theodor-Cristian Popescu pentru regia spectacolelor NELINIȘTE de la TEATRUL NAȚIONAL TÂRGU MUREȘ, COMPANIA LIVIU REBREANU ȘI EX de la TEATRUL MIC BUCUREȘTI

Premiul pentru cel mai bun spectacol:

ȘANTIER, produs de Teatrul Municipal Baia Mare

Premiul PENTRU ORIGINALITATE al Asociației Atelier `92:

Spectacolul PIATRA DE LEMN – CIRCO EIA (SPANIA)

PREMII ACORDATE DE FUNDAȚII

Premiul pentru MUZICA DE SCENĂ (susținut de Fundația ACCUMM din București): Trupa FĂRĂ ZAHĂR pentru muzica din spectacolul PISICI 2, produs de Teatrul „Matei Vișniec” Suceava.