Amenzi usturătoare pentru șoferii care trec cu mașina prin albia unei ape curgătoare

Vești proaste pentru șoferii de off road care trec cu mașina prin albia unei ape curgătoare. Amatorii de adrenalină trebuie să fie foarte atenți, dacă nu vor să scoată din buzunare sume uriașe. Oficialii Comisariatului Judeţean al Gărzii de Mediu Maramureş se aşteaptă la sesizări din partea cetăţenilor pe această temă.

O nouă lege apărută în urmă cu doar câteva zile îi va sancționa pe șoferii care trec cu mașina prin albia unei ape curgătoare. În principiu, documentul se referă la șoferii de off road, care merg cu mașinile de teren prin păduri, unde poluează și distrug natura. Până acum, prevederile legale îi vizau doar pe șoferii care transportă cu bușteni, respectiv dacă trăgeau lemnul prin apele de munte. Noua lege a pescuitului și protecția resurselor acvatice arată că cei care vor fi prinși, riscă amenzi între 6.000 și 10.000 de lei. Acum, totul e să fie prinși.

Marcela Chindriș, comisarul-şef al Comisariatului Judeţean al Gărzii de Mediu Maramureș, susţine că legea este bună, dar este dificil să stai la „pândă” prin păduri. Totuși, ea spune că se așteaptă să apară sesizări în acest sens. „Legea nouă a pescuitului și a resurselor acvatice a apărut doar de câteva zile. Deocamdată nu am dat amenzi, nu am avut acțiuni în acest sens. Oricum, cel mai adesea, sancțiunile vor fi aplicate dacă vom avea sesizări. Dacă cineva îi prinde asupra faptului pe şoferii de off road, atunci este recomandat să sune la 112, pentru că în zonă trebuie să existe echipaje de poliție care ajung mai repede. Sau pot să facă fotografii în care să se vadă numărul de mașină și să trimită sesizarea în scris, iar noi investigăm după aceea cazul. Dacă avem numărul mașinii putem să demarăm procedurile noastre, să identificăm proprietarul etc.”, a precizat Marcela Chindriş.

„Legea este binevenită, pentru că știm bine că se practică off road-ul prin te miri ce zone de munte și clar se trece prin cursuri de apă. Dar, din păcate, pentru noi ca instituție este dificil să-i prindem asupra faptului”, a mai spus comisarul-şef.

Noua lege a pescuitului și protecția resurselor acvatice mai prevede că pe lângă amenda maximă de 10.000 de lei, cel care încalcă legea, dacă este la pescuit, riscă să i se rețină permisul, licența sau autorizația de pescuit pentru 120 de zile. Dacă este prins transportând pești care nu respectă dimensiunile legale admise, acesta poate fi sancționat cu încă 10.000 de lei.