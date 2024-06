Executivul Primăriei Baia Mare, introdus în ședință!

Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, a convocat la începutul acestei săptămâni o ședință cu executivul Primăriei. Principalul subiect abordat a fost cel al proiectelor finanțate prin fonduri europene. Concret, s-a discutat despre stadiul implementării acestora și strategia de realizare a obiectivelor propuse.

„Îmi doresc să realizăm cât mai multe proiecte în Baia Mare. Îmi doresc să dezvoltăm orașul prin inițiative sustenabile și, în următorii patru ani, să numărăm împreună realizări, nu provocări. I-am anunțat pe colegii mei, vă anunț și pe dumneavoastră: refuz să fiu complicele unor eșecuri administrative! Așa cum am spus încă de lunile trecute, proiectele prin fonduri europene sunt o prioritate pentru mine și colegii mei din primărie. Am organizat o ședință în care am discutat, punctual, despre situația proiectelor de anvergură care pot și vor aduce schimbări majore în orașul nostru. Avem 25 de proiecte deja contractate și alte 33 depuse. Vorbim aici despre reabilitarea unităților de învățământ și dotarea lor, inclusiv a laboratoarelor și sălilor de sport. Vorbim despre proiecte de infrastructură rutieră care includ reabilitarea și modernizarea bulevardelor”, a explicat edilul băimărean.