Gura lumii ☺ Zero oferte „gunoieristice” turistice!

Am făcut și noi o țâră de turism în nord de Maramureș, totul bun și frumos. Doar că încercând să fim civilizați, am căzut în propria capcană. Am vrut să nu lăsăm gunoiul gazdelor, l-am luat să-l lăsăm la vreun container de pe Valea Izei. Inutil de spus, l-am adus până în Baia Mare! Pe toată Valea Izei, nici măcar în orașe, apoi de la Botiza prin Groși traversând Țara Lăpușului, n-am găsit un loc de aruncat gunoaiele! Autoritățile locale, de când cu prețurile mari la salubrizare, au dat oamenilor pubele și pa! Ici-colo un coș stradal, rare ca fetele mari. În Țara Lăpușului la fel. Și întrebăm: străinii de Maramureș, cei ce nu merg acasă la doi pași, ce fac cu gunoiul? Bat la o poartă maramureșană și în loc să ceară apă, cer să lase gunoiul? Nu sună foarte bine…