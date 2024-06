În Baia Mare • 30 kg tutun de narghilea, găsite la o femeie

Percheziții la imobilele unei femei în vârstă de 41 de ani din Baia Mare. În urma perchezițiilor au fost ridicate 30 kg de tutun de narghilea, nemarcat, în valoare de aproximativ 30.000 de lei.

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, au pus în aplicare 2 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Baia Mare, la imo­bile utilizate de o femeie de 41 de ani. Activită­țile au fost desfășurate pentru probarea activi­tă­ții infracționale într-un dosar penal întocmit sub aspectul comiterii infracțiunii de deținerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false.

În continuare, sub supravegherea procurorului, polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor persoanelor implicate în activitatea infracțională.