De la Roma în „lăcaşul imperiului modei” din Baia Mare

Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă Populară Maramureş a expus cămaşa maramureşeană într-un spaţiu neconvenţional. După ce în luna iunie 2023, mai multe exponate din actuala expoziţie „Cămaşa Maramureşeană – tradiţIE şi măiestrIE” au putut fi admirate la Roma, acum publicul băimărean se poate delecta cu frumuseţea portului tradiţional, la parterul Vivo.

Cămaşa maramureşeană, în expoziţie

Vernisajul expoziţiei a adus o notă de autenticitate în plus prin momentul artistic susţinut de Ansamblul ,,Doina Lăpușului” din comuna Lăpuș.

„A fost şi pentru noi o provocare pentru că nu am mai expus în astfel de spaţii, dar l-am comparat cu galeriile marilor muzee moderne care au astfel de spaţii şi pun patrimoniul în centrul poveştii în spaţii neconvenţionale. Deja am primit feedback pozitiv din partea publicului”, a punctat managerul Muzeului Judeţean de Etnografie şi Artă Populară Baia Mare, Monica Mare.

Curatorul expoziţiei, muzeograful Ana Maria Nagy, consideră că expoziţia e binevenită în acest spaţiu al modei, pentru că persoanele care trec pe la centrul comercial pot să pătrundă în „esenţa românească a modei”.

„Iată-ne aici în lăcaşul imperiului modei din Baia Mare unde sunt adunate la un loc foarte multe branduri de modă. Moda a devenit o industrie, noi am adus în faţa dumneavoastră acel lucru făcut la lumina lămpaşului. Sunt cămăși cusute cu măiestrie și migală, de multe ori la lumina opaițului, pe timp de iarnă, atunci când femeia avea timp să intre în lumea minunată a miticului și a frumosului. Azi suntem în esenţa românească a modei şi a influenţei sale”, a afirmat Ana Maria Nagy.

Expoziţia vă propune să poposiţi în cele 4 zone etnografice ale judeţului: Ţara Maramureşului, Ţara Codrului, Ţara Chioarului şi Ţara Lăpuşului.

„Toate aceste cămăşi ne transmit o poveste, povestea unor generaţii, povestea creatoarelor, dar şi a celor care le-au purtat. Sunt o marcă identitară care poate face diferenţa de vârstă între purtătoare sau de statut social. Puteţi observa pe fiecare cămaşă faptul că forma, croiul, dispunerea ornamentelor şi cromatica erau în deplină armonie. Aceste cămăşi reprezintă măiestria femeilor, măiestria transformată în artă. Sunt o mărturie a existenţei poporului român şi a anumitor comunităţi din zonele etnografice. Practic, femeile când îşi coseau motivele populare pe cămeşile pe care urmau să le poarte în zilele de sărbătoare se inspirau din natură, din viaţa de zi cu zi, din munca câmpului”, a accentuat muzeograful Gabriela Filip.

Pe lângă cămăşile maramureşene expuse, cei prezenţi pot admira şi o serie de fotografii ale artiştilor fotografi maramureşeni „care nu au surprins doar bucuria celor de azi care poartă şi îmbracă cu mândrie portul popular, au surprins inclusiv un sentiment alăturat acestuia, un sentiment al identităţii şi al mândriei, pentru că nu poţi să porţi portul popular fără mândrie”, a adăugat Ana Maria Nagy. Fotografiile sunt realizate de artiştii Mariana Scubli, Gabriel Motica, Vasile Chira, Vlad Dumitrescu, Dan Griga și Marius Ionuțaș. Expoziţia poate fi admirată până în 30 iunie. Îndemnul organizatorilor: “să vă bucuraţi şi să îmbrăcaţi cămaşa maramureşeană ori de câte ori aveţi ocazia”.