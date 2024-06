Eugen Brâncoveanu dă viaţă într-o manieră modernă personajului Rigoletto, pe scena Operei San Jose

Un bariton băimărean, pe marile scene ale lumii

Baritonul băimărean, Eugen Brâncoveanu, face cinste Maramureşului şi implicit României. Artistul are în palmares roluri importante în spectacole de operă pe marile scene ale lumii.

Una dintre realizările anului 2024 este interpretarea rolului Rigoletto din opera cu acelaşi nume, montarea spectacolului pe scena Operei din San Jose, California, fiind una modernă. Eugen Brâncoveanu este deţinătorul premiului pentru excelenţă, acordat în teatrele de pe Broadway şi care este cunoscut sub numele de Tony Award, baritonul evoluând în extraordinara producţie Boema pe Broadway. Din 2014, Eugen Brâncoveanu activează la Opera San Jose ca artist rezident emerit.

Anul acesta, Eugen Brâncoveanu a avut premiera spectacolului Rigoletto, fiind distribuit în rolul principal. Baritonul şi-a exprimat bucuria că acest rol a apărut într-un moment al maturităţii sale vocale şi emoţionale, respectiv acum când este tată a doi copii. Rolul Rigoletto îşi are originea în drama lui Victor Hugo. Personajul are în jur de 60-70 ani, ori dacă nu ar fi trecut prin experienţa paternităţii, Eugen Brâncoveanu nu ar fi putut susţine densitatea rolului care are o anumită încărcătură emoţională, mai ales că la final, Rigoletto îşi pierde fiica, pe Gilda, care este ucisă.

Pentru rolul din Rigoletto, l-a ajutat mult colaborarea cu baritonul Renato Bruson, aflat la amurgul carierei. Renato Bruson i-a oferit lui Eugen Brâncoveanu mai multe indicii despre cum să creioneze întreg rolul lui Rigoletto. Astfel, dacă în montările clasice, Rigoletto este un bătrân cu o cocoaşă şi care se deplasează greu, în viziunea regizorală din 2024, personajul principal are o cicatrice imensă pe faţă. De altfel, acest aspect este unul revoluţionar pentru spectacol, faptul că make-upul trebuie să lucreze pe machiajul lui Eugen Brâncoveanu pentru rolul Rigoletto, mai bine de trei ore, astfel încât cicatricea să fie cât mai reală, iar efectul să fie cât mai impresionant.

Cu 10 ani înainte, în 2014, Eugen Brâncoveanu a realizat rolul Leporell, sub bagheta importantului dirijor George Cleve. Datorită succesului reprezentaţiei a fost invitat să lucreze cu Teatrul din California şi să realizeze noi roluri.

De-a lungul carierei, Eugen Brâncoveanu a mai interpretat pe scena Operei din San Jose rolul contelui din Nunta lui Figaro, Escamillo din opera Carmen şi Ford din Falstaff de Verdi.

În Europa a cântat pe scenele din Stuttgart, Salzburg, Munchen, Berlin, în Italia, la Scala din Milano şi la Opera Macerata. A mai colaborat cu opera din San Francisco în rolurile din Micul Prinţ, Elixirul dragostei, Enrico din opera Lucia din Lammermoor.

Artistul băimărean este implicat şi în activitatea Universităţii Columbia din New York, acolo unde este solicitat pentru proiecte în primă audiţie. Sunt compozitori care lansează lucrări contemporane, iar el este ales în rolurile principale. Baritonul are o colaborare şi cu regizorul Peter Sellers, unul din proiectele comune fiind „Oraşele de sare” a compozitorului sirian Zaid Shabri. A avut roluri şi la Opera din Livermore, în operele „Don Giovanni” şi „Bal Mascat”.

O altă prietenie artistică este alături de Joseph Marcheso împreună cu care a lansat mai multe proiecte. De asemenea, în 2019, a colaborat la Moby Dick, un proiect de operă contemporană, pe muzica celebrei trupe Beatles, realizat cu Khori Dastoor care este directorul general al Operei din San Jose.

Pe agenda de lucru a baritonului Eugen Brâncoveanu figurează mai multe proiecte: rolul Scarpia din Tosca de Puccini, rolul lui Iago din Othello. De asemenea, îşi doreşte să vină în Europa şi să realizeze Olandezul zburător.