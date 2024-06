Lucrări pe final la cea mai importantă investiție în ultimii 30 de ani din educaţie

Până în toamnă se finalizează cea mai importantă investiție din ultimii 30 de ani în învățământul din Baia Mare, anunţă autoritatea locală. Este vorba despre Colegiul Tehnic „Transilvania”.

Astfel, cel mai modern și complex campus pentru învăță­mânt dual profesional din regiunea noastră va fi complet funcțional și pregătit să instruiască noi generații de profesioniști, începând cu noul an școlar. „Mulți vă întrebați de ce vorbesc atât de mult despre Colegiul Transilvania. În ultimele luni am verificat de mai multe ori stadiul lucrărilor de pe acest șantier. Vreau să promovăm cât mai des această investiție, pentru că este un adevărat etalon al excelenței în sistemul de învățământ. Vreau să convingem cât mai mulți părinți să își înscrie copiii la această instituție. Generăm multe facilități și realizăm o unitate de învățământ modernă și ne dorim să beneficieze de acestea cât mai mulți copii! Am fost din nou pe șantierul de aici pentru a vedea cum stăm cu lucrările. Am cerut constructorului să respecte termenul de finalizare. Alături mi-au fost directorul Victor Todoruț, inspector general al ISJ Maramureș, Mihai Pop și Ioana Petreuș, președintele Sindicatului Liber din Învăţământ Maramureş”, a spus Doru Dăncuş, edilul oraşului. În acest moment, muncitorii sunt la final cu lucrările în interiorul clădirilor, inclusiv cantina și internatele. Se lucrează şi la reabilitarea rețelelor edilitare în curte, apoi începe amenajarea acesteia, cu spații verzi, alei și tot ce este necesar. Valoarea lucrărilor se ridică la peste 56 milioane lei. Vorbim despre 28.000 de metri pătrați construiți. Proiectul include reabilitarea cantinei unde elevii vor beneficia de masă caldă, a internatelor unde sunt 200 de locuri de cazare, 37 de săli de clasă, 9 laboratoare, 12 ateliere, bibliotecă, amfiteatru, cabinete medicale, cabinete pentru profesori și absolut tot ce ar trebui să conțină un astfel de campus.