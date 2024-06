Se modernizează căminul cultural din Poienile de sub Munte

La începutul acestei luni s-a încheiat acordul de realizare a proiectului de investiții intitulat „Reabilitarea clădirii căminului cultural din comuna Poienile de sub Munte cu firma câştigătoare.

Valoarea totală a contractului este de 1.784.685,44 lei + TVA. „Prin PNRR (Componenta 10, Fondul Local) am reușit să obținem suma de 1.334.248,61 lei + TVA, iar diferența va fi acoperită din bugetul local. Termenul pentru finalizarea lucrărilor este de 12 luni, incluzând și recepția, cu o garanție de 36 de luni. Chiar dacă am trecut printr-un incident neplăcut în data de 27 septembrie 2021, am demonstrat că toate necazurile și încercările pot fi soluționate”, a spus Alexa Chifa, primarul din Poienile de sub Munte.