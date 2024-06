Caz penal la Evaluarea Naţională în Maramureş

Se face anchetă după ce s-au scurs subiectele dintr-un centru de examen

Poliţiştii maramureşeni, dar şi inspectorii şcolari au demarat o anchetă după ce la prima probă din cadrul Evaluării Naţionale, desfăşurată ieri, 25 iunie, a fost semnalat un incident grav. Mai exact, la câteva minute după începerea examenului, subiectele de la proba de limba şi literatura română au ajuns în presa locală şi naţională, iar de acolo au fost distribuite prin intermediul mai multor aplicaţii de socializare.

Inspectorul şcolar general din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş, prof. Mihai Pop, spune că a fost acesat ilegal calculatorul dintr-un centru de examen din Baia Mare, acolo unde erau stocate fişierele cu subiectele pentru examen. De aici a fost doar un pas pentru ca subiectele să fie transmise mai departe.

„Subiectele au ajuns în presa locală. Acolo am văzut codul, ne-am autosesizat şi ne-am deplasat la centrul de examen. Era total ilegal. Persoanele implicate în derularea examenului au fost instruite. Joi am avut o primă rundă de instruire, apoi vineri cu preşedinţii comisiile de examen, acolo am specificat cum să fie monitorizată activitatea”, a punctat inspectorul şcolar general, prof. Mihai Pop.

Imediat a fost sesizată Poliţia, dar se fac şi cercetări interne. Persoana vinovată riscă sancţiunea maximă, adică desfacerea contractului de muncă.

„Am sesizat organele de poliţie care au preluat investigaţia, iar noi vom face la rândul nostru o anchetă internă pentru vedea cum s-au respectat sau nu prevederile legislaţiei. Din punctul meu de vedere ar trebui să fie sancţiune maximă, până la desfacerea contractului de muncă, plus cele ce ţin de codul penal. Nu ai ce căuta în sistemul de educaţie când compromiţi un examen naţional. A fost afectată toată munca din toatră ţara. Nu este în regulă”, a adăugat inspectorul şcolar general.