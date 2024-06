Ilustrate cu personaje politice

După primul val de alegeri – locale și europene – am văzut harta României în mai multe culori. Roșul este culoarea dominantă, apoi săgeata albastră și galbenul. PSD a câștigat alegerile locale încheiate recent. Deși Coaliția este luată în seamă, mai sunt diferențe de păreri, unele mai cu colțuri. De obicei câștigă cei din frunte. Cum a fost și fixarea datei alegerilor prezidențiale. Unii aminteau de luna septembrie, pesediștii, alții voiau luna decembrie. A rămas pe voia PSD-ului. Dacă nu se vor răsuci. Pesediștii au o rană deschisă în privința Cotroceniului. Nu au oferit un candidat viabil pentru președinția țării. De fiecare dată, în ultimele două decenii, candidatul pesedist se poticnea. Sau îi puneau alții frână. Cazul Geoană este ilustrativ.

Pentru viitoarele alegeri se pot întâmpla și surprize. Mă gândesc la poziția liberalilor. Partidul nu a strălucit, dar la nevoie ar putea fi o variantă a Opoziției. Că prea se simte mâna lui Ciolacu asupra caschetei generalului. Se vede cu ochiul liber ambiția domnului Ciolacu de a se așeza pe tron. Deși afișează în public o sfială care nu convinge. Ce-i drept, un eșec ar putea să-i pună capăt vieții politice. După voturile primite de partid, 25 de județe câştigate, are tot dreptul să încerce. Că au mai încercat și alții. Un lider liberal îl vede sigur pe domnul general Ciucă președinte de țară.

Îi las pe amândoi să lucreze la propria scară, că timpul de pregătire pentru escaladare este scurt. Alianța Dreapta Unită nu a fost convingătoare, nu a adunat suficiente energii electorale. Asta s-a văzut la votul pentru consiliile județene și locale ca un efect al lipsei de structuri în teritoriu, numărul de localități unde nu au avut candidați fiind mare. Dacă nu pui, n-ai de unde să iei! Nu a știut să joace un rol activ al opoziției, să arate de ce Coaliția nu este bună pentru România. Că acesta era sloganul. Rezultatele obținute de AUR au fost decente, nu pe măsura agitației afișate. La europene a fost mai evident, dar la locale nu a fost pe măsura ambițiilor.

Pentru mine AUR este un partid fără program serios pentru țară, iar liderii sunt suficient de sulfuroși. Puțini auriști sunt capabili să susțină o doctrină coerentă, ilustratele sunt precum niște fotografii mișcate. Se vrea cea mai închegată Opoziție, dar partidul care strigă și când nu este nevoie nu are idei argumentate, ci doar afirmate. A confiscat sentimente nobile ale poporului român și le-a transformat în strigăte electorale. Apoi, suspiciunile că ar avea sensibilități răsăritene nu intră în grila de control a acestui timp. Se vrea exponentul celor care sunt antieuropeni, dar are momente de iluminare apuseană. Se vrea unionist, dar liderul AUR are interdicție de a intra în Basarabia. Ba și în Ucraina.

Multe semne de întrebare, pe care fostul lider al galeriei sportive nu le lămurește convingător. Rămâne un personaj excentric și nu am cum să-l iau în serios la nivel înalt. Încearcă exerciții de maturizare politică, dar contextul politic și economic european sunt teme mai greu de rezolvat pentru el. Pe scena politică românească se fac eforturi pentru reconstrucția USR, care a scăzut în simțirea alegătorilor din mai multe motive. În primul rând inadecvări în programul ideologic. Este nevoie de o coagulare rapidă. Dar e problema useriștilor cum își va alege noua conducere și care vor fi noile alianțe. Cât privește fantoma REPER, este un proiect născut din orgoliu și ucis de inadecvare (T. Tiță) .

Plecarea la Bruxelles a unor personaje ca Diana Șoșoacă, deja inclusă în categoria ciudaților de presa europeană, riscă să ne afecteze imaginea. Poate va învăța lecția cumințeniei, a statutului de europarlamentar. Cam acestea sunt ilustratele pe care le-am desenat în cuvinte în care se mișcă personaje politice.