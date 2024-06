Manual de matematică, realizat cu contribuţia unei profesoare din Baia Mare

Profesoara Dana Heuberger din Baia Mare a făcut parte din echipa care a alcătuit manualul de matematică pentru clasa a VII-a, apărut la Editura Art Klett. Manualul a fost aprobat, urmând să ajungă în şcoli pentru studiul elevilor.

„Se încheie un ciclu pentru mine, acum că a apărut acest volum. Am publicat cărți de matematică pentru toate clasele de gimnaziu și liceu, de la clasa a cincea și până la clasa a douăsprezecea. Începe unul nou, fiindcă mai am și alte planuri… matematice”, a punctat profesoara Dana Heuberger.

Ea a adăugat că „Sunt fericită și recunoscătoare pentru că am avut șansa să fac parte dintr-o echipă atât de valoroasă de profesioniști ca aceasta de acum. Le mulțumesc din toată inima colegilor Marius Perianu, Ștefan Smărăndoiu, Cătălin Stănică și Ioan Balica, pentru dăruirea cu care au lucrat la manual, și Editurii Art Klett, pentru încrederea pe care a avut-o în noi. Am investit în această carte întreaga noastră pricepere de dascăli și multă energie, cu speranța că ea va deveni un instrument de lucru extrem de folositor. De aceea, m-aș bucura ca manualul să ajungă la cât mai mulți elevi și ca ei, împreună cu profesorii lor, să îl găsească nu doar util, ci chiar atractiv și prietenos”.