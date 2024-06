Bugetul municipiului Baia Mare a fost rectificat cu aproape 30 milioane de lei

Aleşii locali băimăreni s-au întrunit ieri în şedinţa ordinară a lunii iunie. Pe ordinea de zi au figurat aproape 50 de proiecte de hotărâre. De departe, cel mai important punct din portofoliul de hotărâri de votat a fost cel referitor la rectificarea bugetului general al municipiului.

Astfel, bugetul oraşului a fost rectificat pozitiv, cu suma de aproximativ 30 milioane de lei. Banii provin din încasarea de taxe şi impozite locale. Doru Dăncuş, primarul Băii Mari, a explicat: „Ne modificăm practic partea de venituri din componenta bugetul local, cu suma de 29.947.000 lei. Doar această sursă de venituri se modifică. Toată suma se redistribuie pe partea de cheltuieli. Am făcut rectificarea deoarece până la data de 14 iunie 2024 am constatat că pe parte de încasări taxe şi impozite locale am avut un grad ridicat de încasare şi atunci să putem funcţiona în perioada următoare am considerat că este necesară această rectificare. Prin ea am asigurat sumele necesare pe parte de cheltuieli de personal, dar şi pe parte de cheltuieli de funcţionare la unele servicii, în special la salubrizarea stradală”. Astfel, consilierii locali au aprobat cu unanimitate de voturi bugetul general al Municipiului Baia Mare pe anul 2024, astfel:

– venituri totale 984.016.500 lei,

– cheltuieli totale 995.423.500 lei,

– diferenţa de 11.407.000 lei reprezintă excedent la finele anului 2023.

De asemenea, s-a aprobat bugetul local al Municipiului Baia Mare pe anul 2024 astfel:

– venituri totale 892.617.000 lei,

– cheltuieli totale 902.538.000 lei,

– diferenţa de 9.921.000 lei – reprezentând excedent la finele anului 2023.

Serviciile care au primit bani în plus sunt: Direcția de Asistență Socială, Creșa Baia Mare; Teatrul Municipal Baia Mare; Clubul Sportiv Minaur Baia Mare; Centrul de Artă Contemporană Colonia Pictorilor; Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare sau unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.