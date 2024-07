În Baia Mare • Vechea industrie arată ca Hiroshima după bombă!

Am prins puțin curaj în aceste zile însorite și am căutat fosta industrie băimăreană, atașată mineritului. Cu minele știm cum stăm… “închise” cu ghilimele, apoi părăsite, nu mai au nici măcar portari. Dar de ce să nu salutăm combinatul chimic Phoenix? Sau Romplumbul? Imaginile vorbesc mai mult decât orice…mai că le-am lăsa să vorbească de la sine, fără propriile observații. Doar una. Phoenixul arată ACUM ca lovit de bombă! Punem în paralel și o fotografie de la Hiroshima, după prima bombă nucleară, să faceți o paralelă… Dar câteva felii de istorie se impun, totuși.

Combinatul Phoenix din Baia Mare s-a deschis în 1907, ca fabrică de acid sulfuric a fraților Oscar și Artur Weiser. În 1925 devine combinat, în anii comunismului a fost naționalizat. În vârful său, la combinat lucrau peste 4.000 de angajați. Aici se produceau anual 40.000 tone de cupru, 120 tone de argint și 12 tone de aur. Construit între 1993 și 1995, turnul fostului combinat din Baia Mare este cel mai înalt din România. La acea vreme, lucrarea a costat peste 11 milioane de dolari.

Trecem la următorul, încă păzit, dar abuzat masiv de “buna vecinătate” cu cartierul de romi. „Romplumb este o companie de stat producătoare de plumb din România. A fost înființată în anul 1990, ca societate comercială pe acțiuni din ramura metalurgie neferoasă, având inițial denumirea de Imn Firiza. Activitatea principală o constituie obținerea plumbului decuprat din concentrate selective de plumb, prin prelucrarea pirometalurgică a concentratelor de plumb în cuptor vertical cu cuvă tip Watter Jacket. Societatea produce plumb decuprat sub formă de lingouri de circa două tone. Compania Romplumb este atestată documentar din 1844. În anul 2009 compania a avut o producție de 3.490 tone, în 2008 de 2.143 tone, iar în 2007 de 5.256 tone” – conform propriei pagini de Wikipedia.

Și aici pustiu, deși la momentul vizitei noastre, de pe un teren… straniu devenit proprietate a unor cetățeni de etnie nedefinită, se încărca zgură și resturi din producția de odinioară, de plumb, cu destinația… China!!

Dar să vedem ce-am pierdut cu închiderea pripită a celor două combinate chimice, apoi cu distrugerea lor sistematică.

„Banca Mondială previzionează un preț mediu al aurului de 1.950 de dolari pe uncie în 2024. Fondul Monetar Internațional estimează un preț mediu al aurului de 1.775 dolari pe uncie în 2024. Goldman Sachs a prezis că prețurile la cupru ar putea avea o medie de 11.875 dolari pe tonă în 2022, 12.000 dolari în 2023, 14.000 dolari în 2024 și 15.000 dolari în 2025. Prețul plumbului pe Bursa Internațională de Mărfuri în 2024 în luna mai era de 2.220,81 dolari/tonă. Toate cele trei sus-amintite sunt la cotații record!