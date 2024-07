Gura lumii☺I-a luat Domnu’!

Treci dealurile dintre două văi frumoase şi legendare ale Maramureşului. Sus în vârf, loc de belvedere. Cu troiţă. Te uiţi mai bine, un creştin adevărat a lăsat bani la troiţă… destul de greu de explicat de ce, numai de nu se confirmă vorba lui George Carlin.

“Te iubeşte şi are nevoie de bani. Întotdeauna are nevoie de bani! Este atotputernic, este perfect, atoateştiutor şi înţelept. Totuşi, nu se poate descurca cu banii!” Ce-i drept, după două zile, la aceeaşi oră, am revenit pe acolo. Erau luaţi banii, clar au ajuns la destinatar!