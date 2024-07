Redex, locul 3 la turneul de calificare

La Oradea s-a disputat, între 28 şi 30 iunie, turneul de calificare al Superligii la minifotbal, Seria Vest, competiţie la care Maramureşul a avut două echipe implicate – Redex şi VLD Trans. Seria Vest a propus un sistem de desfăşurare cu 24 de echipe, împărţite în 6 grupe.

Cea mai bună performanţă a realizat-o Redex Baia Mare, echipă care a obținut medalia de bronz şi, totodată, s-a calificat la turneul final al Campionatului Naţional programat la Galaţi în intervalul 10-13 iulie.

VLD Trans a trecut de faza grupelor, însă s-a oprit în optimi.

Rezultatele echipelor din Baia Mare

• Etapa 1:

ACS Redex Baia Mare – ACS Tiki-Taka Topram Sibiu 3-0

ACS Nurvil Rm Vâlcea – ACS VLD Trans Baia Mare 0-3

• Etapa 2

ACS Redex Baia Mare – ACS Voința Giroc 2-1

ACS Viitorul Dobrești – ACS VLD Trans Baia Mare 3-3 (5-4 după penaltyuri)

• Etapa 3

ACS Redex Baia Mare – ACS Atletic Joga Bonito Alba Iulia 1-5

ACS VLD Trans Baia Mare – AS Napoli 2013 Arad 0-1

• Optimi

AS Minifotbal Dedy Mid Timișoara – ACS VLD Trans Baia Mare 3-2

ACS Redex Baia Mare – ACS Pro Fotbal Sibiu 1-1 (2-1 după penaltyuri)

• Sferturi de finală: ACS Portugalia Târgu Mureș – ACS Redex Baia Mare 1-1 (1-2 după penaltyuri)

• Semifinală: AS Borussia Sibiu – ACS Redex Baia Mare 3-2

• Finala mică: ACS Redex Baia Mare – Grand Hill & Ony Oradea 4-3.

La turneul final de la Galaţi s-a calificat direct Nordic Boys, campioana Ligii 1 din Maramureş.