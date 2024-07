Câte aquaparcuri are Maramureşul? Va mai avea unul. La Ocna Şugatag

Nu e necesar să revenim, decât în treacăt. Maramureşul, mai ales în perioade de alegeri sau înainte, se umplea de aquaparcuri. Şi de cămine de bătrâni… Şi dacă zona privată a confirmat şi a făcut ştranduri şi bazine, mai mult sau mai puţin de succes, zona de administraţii locale şi judeţene a reuşit să facă, până acum, ZERO aquaparcuri în judeţul nostru.

Aparent, primul aquaparc maramureşean nu va fi cel din Baia Sprie, de vizavi de iazul cu steril, ci… la Ocna Şugatag! Comuna are un proiect interesant, aprobat şi aflat în avizare.

”Avem proiectul unui aquaparc depus pe Măsura 7.2.3., făcută pentru dezvoltarea infrastructurii în turismul balnear. Va fi la ieşirea din localitate, vizavi de locul unde ţinem Tânjaua Hotenarilor, pe dreapta” – ne spune primarul Ioan Oanea, cel care mai are un proiect şi pentru modernizarea zonei lacurilor sărate naturale, aflate în valea de sub staţiune.

Reamintim, proiecte de aquaparcuri au mai avut, de-a lungul timpului, Baia Mare şi alte administraţii locale, deocamdată neconcretizate. În pregătire e şi cel din Baia Sprie, urmează să vedem care se descurcă mai repede. De amintit e şi încercarea celui eco/bio dintre Buşag şi Cicârlău, ce pare a fi fost un rateu, din păcate, ideea era generoasă. Inutil de spus ce atracţie turistică reprezintă o asemenea investiţie, doar aţi fost în Satu Mare şi-n Ungaria, în lipsa aquaparcurilor noastre.