Cele mai slabe rezultate din ultimii 4 ani, la Evaluarea Națională

Potrivit unei analize oficiale realizată de World Vision România, în mediul rural, 42,4% dintre elevi nu au reușit să obțină o medie peste 5. Aproape jumătate dintre elevii din mediul rural nu au luat nota 5, la matematică, cu 8% mai mulți decât în 2023. Rezultatele sunt cele mai slabe din ultimii 4 ani.

World Vision România propune mai multe soluții pentru reducerea decalajului urban-rural, cum ar fi sprijin suplimentar pentru elevii din mediul rural la matematică și limba română, tabere de vară și ședințe de consiliere individuală psihologică, precum și ajutor financiar.

„Dacă am găsit variante pentru a digitaliza procesul de evaluare, ar trebui să ne concentrăm eforturile pentru a adapta examenul și subiectele la realitatea din prezent, la capacitățile tinerilor, poate, astfel, am reuși să avem rezultate mult mai bune. O cauză a faptului că mulți copii nu au luat media 5 este că nu s-a investit în recuperarea pierderilor acumulate în clasele a V-a și a VI-a, respectiv a pierderilor acumulate de absența școlii în pandemie, precum și generate de sistemul tradițional, bazat pe memorarea noțiunilor și mai puțin pe logică sau gândire critică. Evaluarea Națională ar trebui privită ca o finalitate a studiilor gimnaziale, bazate pe o învățare continuă și nu ca o traumă și un stres major pentru elevi, părinți sau chiar profesori prin presiunea exercitată” – a declarat Mihaela Nabăr, director executiv World Vision România.

Fundația World Vision România, a identificat mai multe cauze pentru care copiii din mediul rural rămân mult mai în urmă față de colegii lor de la oraș: 35% dintre adolescenți spun că niciodată sau doar uneori au suficiente rechizite și cărți pentru școală; 24% dintre copii nu sunt ajutați de nimeni la teme și doar 8% au resurse pentru a apela la sprijin suplimentar; 14% dintre părinții elevilor de gimnaziu spun că nu fac nimic dacă ai lor copii nu se descurcă la teme; doar 67% dintre părinți susțin că profesorii folosesc metode atractive de predare; 47% dintre adolescenți spun că doar uneori sau niciodată nu le place școala; 79% dintre copii spun că fac naveta la liceu. Fundația a identificat și unele soluții pentru creșterea randamentului școlar: acces la programe de mentorat și dezvoltare personală și orientare vocațională; sprijin suplimentar pentru disciplinele la care se susține Bacalaureatul și Evaluarea Națională; oportunități de stagii de practică sau pentru voluntariat; ședințe de consiliere individuală psihologică; tabere de vară în care se desfășoară activități de educație non-formală; sprijin financiar pentru acoperirea totală sau parțială a costurilor, precum și donații materiale și financiare.