Expediția unui maramureşean în Munții Alpi

Rangerul maramureşean Viorel Coroian s-a întors dintr-o expediţie curajoasă în Munţii Alpi, unde a străbătut sute de kilometri, cu mari diferenţe de nivel şi în condiţii vitrege, deseori.

„Poți să scoți Omul din Munte, dar nu poți să scoți Muntele din Om! 10 zile prin Munţii Alpi, Turul Mont Blanc, în care am parcurs 170 de km pe jos, am străbătut 3 ţări – Franța, Italia, și Elveția. Toate nopțile au fost în cort, în condiții de iarnă uneori, cumulând o diferență de nivel de aproximativ 10.000 de metri. Și străbătând unele dintre cele mai frumoase sate din frumoşii Alpi. O experienţă ce nu poate fi uitată, în care am întâlnit atâția oameni minunați” – a spus Viorel Coroian, ranger în rezervaţia naturală Cheile Lăpuşului.