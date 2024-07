Lucrări de infrastructură în zona Bucovinei din Baia Mare

Muncitorii lucrează la sistematizarea şi modernizarea infrastructurii rutiere în zona străzii Bucovinei din Baia Mare. Conducerea primăriei s-a deplasat la faţa locului pentru a lua „pulsul” lucrărilor.

„Continuăm lucrările pe care le-am început în oraş, dar rezolvăm şi din restanţele pe care le avem. Un exemplu este zona Bucovinei, în care venim practic din spatele blocului unde am început parcarea, însă lucrările au fost puţin blocate până am demolat un post de transformare. Dar acum am ajuns la faza în care reabilităm trotuarele de acces al pietonilor şi vom face şi câteva parcări, în spic, să putem să oferim cât mai multe locuri de parcare şi să fie şi accesul mai facil. După ce se finalizează tot cu parcarea şi aleile din spate, urmează etapa a doua, după ce mai rectificăm bugetul şi punem nişte bănuţi pe partea de infrastructură. Asta înseamnă inclusiv accesul înspre strada Vlad Ţe­peş. Legat de acest aspect vom discuta, deoarece unii vor, alţii nu vor. O situaţie similară avem şi pe Republicii”, a spus Doru Dăncuş, edilul municipiului. Lucrări edilitare în desfăşurare sunt însă pe raza întregului oraş.