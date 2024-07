Bucurie în culori la pictorul Ştefan Balogh

Un autodidact al artei plastice, Ştefan Balogh şi-a vernisat la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” din Baia Mare expoziţia de pictură. Despre autorul lucrărilor, conf. univ. dr. Kovacs Bertalan spune că „avem de-a face cu un Muzeu Viu”. Expoziţia lui Ştefan Balogh va putea fi vizitată la Salonul Artelor din cadrul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare până în 21 iulie.

„Ceea ce ne oferă azi autorul este arta practicată de oameni care refuză oarecum şcoala. În dialogul meu cu Domnia Sa am tresărit la un moment dat. L-am întrebat dacă a studiat în vreo instituţie de învăţământ superior. Mi-a spus că a avut ocazia să ajungă în atelierul lui Nagy Oszkar. Orientarea pe care dânsul a sedimentat-o în idealul său cultural artistic pictural s-a declanşat pe vremea când l-a întâlnit pe Nagy Oszkar. Unele lucrări sunt vechi. A pictat în timpul liber, cu multă bună credinţă”, a remarcat conf. univ. dr. Kovacs Bertalan.

Prezent la vernisaj, managerul Muzeului Judeţean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare”, Robert Strebeli a observat că „artistul pictează mult cu lumina. Toate lucrările sunt luminoase. Corespondentul e un suflet luminos care vrea să spună: am văzut un apus formidabil, am văzut o dimineaţă frumoasă în Centrul Vechi. E dorinţa de a spune ca un scriitor, ca un muzician ceea ce vede în jur, vrea să exprime bucuria din sufletul său. Imaginile acestea rămân, vor comunica şi după trecerea în eternitate a artistului. Domnul Balogh vrea să împartă bucuria, iar bucuria nu e cuantificată prin valori bine stabilite de Uniunea Artiştilor Plastici, de muzee, este doar o comunicare de frumos”.