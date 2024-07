Luciana Popescu şi Yulyia Dumanska, optimiste înaintea sezonului

Echipa feminină de handbal a CS Minaur s-a reunit la începutul săptămânii, iar după reacomodarea la efort şi efectuarea vizitei medicale, s-a trecut, încet, încet la antrenamentele din ce în ce mai grele. După cum se ştie, lotul este mult îmbunăţit faţă de stagiunea precedentă, iar din această perspectivă fetele sunt optimiste că noua stagiune va aduce rezultate pe măsură. Pentru site-ul clubului, Luciana Popescu şi Yulyia Dumanska se arată încrezătoare că Minaur îşi poate atinge obiectivele trasate de conducerea clubului, cu toate că ediţia 2024/2025 va fi extrem de echilibrată şi imprevizibilă.

“Un nou sezon, unul în care sperăm să reparăm greșelile din sezonul trecut, să fim mai concentrate și mai atente, pentru că am avut meciuri pe care le-am fi putut câștiga și cu puțină atenție am fi putut fi puțin mai sus în clasament. N-a fost nici norocul de partea noastră. Sperăm să fim sănătoase, să putem munci mai mult decât anul trecut. Sperăm să ne mobilizăm destul de repede, să găsim conexiunile între noi. Însă toată lumea știe că atunci când vin fetele noi durează puțin. Sperăm să le ajutăm pe cele nou venite să se integreze cât mai repede, după cum sperăm ca și ele să aducă o plus-valoare echipei. Este important și cum vom gestiona noi momentele din timpul jocului, cele de cumpănă”, a declarat căpitanul Luciana Popescu.

Cel mai sonor transfer al verii, Yulyia Dumanska, consideră că CS Minaur trebuie să beneficieze şi de noroc pentru un sezon reuşit.

“Se poate întâmpla orice, depinde mult și de noroc, iar eu îmi doresc acel noroc. Să ne clasăm mai sus, pentru că publicul este foarte fain aici în Baia Mare. Eu am mai jucat aici acum opt ani, a fost superfain și îmi doresc să avem din nou susținerea băimărenilor. Cu siguranță noi ne vom strădui și vom da totul. Va trebui să formăm un grup unit, să fim prietene, echipa să fie echipă. Cred că mă voi adapta ușor, eu revin acasă. Dintre toate fetele de la Minaur am mai fost colegă doar cu Ianăși și cu Luciana Popescu, iar ele mă vor ajuta să mă integrez mai repede. Îmi doresc să fim sănătoase în primul rând. Dacă avem sănătate putem face lucruri frumoase”.