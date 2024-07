Școala de Muzică RoxMusic School, vedetă la TVR1 și la „Românii au talent”

La cei 28 de ani ai săi, Roxana Drule se poate mândri cu faptul că a reușit să înființeze Școala de Muzică RoxMusic School. Acum este profesoară la școala pe care a fondat-o și a adunat numeroase rezultate de excepție.

„Am participat în calitate de profesor la un show al Televiziunii TVR 1, Vedeta Familiei, la București unde am obținut trofeul emisiunii dar și la Românii au talent alături de elevii veterani ai școlii, fiind o experiență foarte frumoasă pe care o voi repeta curând alături de elevii Școlii de Muzică RoxMusic”, spune Roxana Drule.

La Școala de Muzică RoxMusic se predau cursuri individuale de canto-muzică ușoară sau muzică populară, cursuri de instrumente muzicale: pian și vioară, precum și teorie muzicală. Cei care doresc să urmărească activitățile școlii pot accesa pagina de Facebook, dar și să intre pe Instagram: Școală de Muzică RoxMusic. Recent, au început testările gratuite pentru pasionații de muzică, vârsta minimă de 4 ani, iar cea maximă nu are limită, pentru că nu sunt cursuri condiționate de vârstă. Înscrierile se fac telefonic la numărul: 0748-986576.

„RoxMusic înseamnă dedicare, implicare și evoluție. Vă oferim oportunitatea de a vă dezvolta tehnic și emoțional aprofundând tainele muzicii. Ne desfășurăm cursurile individual, fiind atenți la nevoile fiecărui cursant. Participăm la numeroase concursuri și evenimente, atât locale, cât și în țară unde obținem rezultate excepționale”, a accentuat Roxana Drule.

Fondatoarea Școlii de Muzică Rox Music cochetează cu muzica de la vârsta de 8 ani. A urmat cursurile de muzică ușoară la Palatul Copiilor, apoi a studiat canto-muzică populară la Școala Populară de Artă din Baia Mare. În paralel, a urmat cursuri de dansuri și balet. A fost elevă a Colegiului de Arte din Baia Mare, unde a studiat clarinetul și pianul până în clasa a IX-a, iar în liceu a urmat specializările de canto și pian. A absolvit cu brio Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.

„În prezent sunt profesor de canto. Activez în acest domeniu de aproximativ 5 ani, timp în care am acumulat experiență, iar meseria mea este într-o continuă evoluție, deoarece și acum ca profesor vreau să mă perfecționez și să mă dezvolt, iar pentru asta particip la diverse master-classuri din țară. Am înființat această Școală de muzică RoxMusic-School în care am pus mult suflet, devotament, implicare, seriozitate și timp în formarea ei, am participat alături de elevii mei la diverse concursuri, spectacole, festivaluri, televiziuni unde am obținut rezultate minunate”, a adăugat Roxana Drule.