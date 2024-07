Eleva din Fărcaşa cu cea mai mare medie la bacalaureat în acest an

Elevii din Fărcaşa au obţinut în acest an rezultate desosebite la examenul maturităţii. Cinci elevi au obţinut medii peste 9, iar două au avut medii mai mari de 8. Este vorba despre Maria Mereucz, Giulia Cirţ, Bianca Pop şi Maria Florina Pop, cu medii peste 9 şi Deborah Călăuz şi Antonia Ghiman.

Printre absolvenţii din Fărcaşa care s-au remarcat în mod deosebit în acest an la bacalaureat se numără Maria Mereucz, absolventă a Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai” din Baia Mare, profilul matematică-informatică, intensiv limba engleză, care a obţinut media generală 9,78 (9,95 – matematică, 9,65 – limba şi literatura română, 9,75 – informatică). Maria a terminat clasa a XII-a, la cel mai prestigios liceu din judeţ, cu media generală 9,57.

Într-un interviu postat pe pagina de facebook a Primăriei Fărcaşa, Maria Mereucz relatează că „primele clase şi gimnaziul le-am urmat la Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” din Fărcaşa, o şcoală modernă, cu nimic mai prejos faţă de şcolile de la oraş. Încă din gimnaziu, am dat atenţie tuturor materiilor şi m-am pregătit cât am putut eu de bine. În clasele V-VIII am reuşit să obţin numai medii de 10, iar cunoştinţele acumulate la şcoala din satul meu natal mi-au permis ca la admiterea la Liceu să nu simt nicio diferenţă faţă de alţi elevi de la oraş.

Maria Mereucz a mai adăugat că a avut parte de dascăli minunaţi în Fărcaşa, ceea ce a contat pentru admiterea sa la Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” din Baia Mare. „La Fărcaşa am avut profesori foarte buni, ei reprezentând adevăraţi piloni în clădirea viitorului meu, cu rol decisiv în formarea mea atât pe plan profesional, cât şi personal şi, de aceea, vreau să le mulţumesc tuturor, cu menţiuni speciale pentru d-na director Viorelia Vele, pentru doamnele profesoare Angela Lopată (matematică) şi Milica Boloş (limba română) şi nu în ultimul rând administraţiei locale, personal domnului primar Ioan Stegeran, pentru toate condiţiile asigurate desfăşurării unui act educaţional de calitate. Vreau de asemenea să mulţumesc în mod deosebit familiei mele, părinţilor şi fratelui meu, care au avut un rol esenţial în evoluţia mea de-a lungul timpului şi care au făcut destule sacrificii, m-au susţinut şi mi-au acordat tot sprijinul necesar pentru a-mi îndeplini fiecare ţel propus”, a mai punctat Maria Mereucz.

Acum, absolventa din Fărcaşa vrea să dea admitere la Facultatea de Inginerie din Baia Mare. „Vreau să dau admitere la Facultatea de inginerie din cadrul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca (UTCN), informatică-calculatoare. Sper să-mi ajute Dumnezeu şi să devin studentă”, a conchis Maria Mereucz.