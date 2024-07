Cod roșu de caniculă în aproape toată țara

Administrația Națională de Meteorologie a emis, luni dimineața, o avertizare cod roșu de caniculă pentru toată țara, cu temperaturi extrem de ridicate. Doar județele Maramureș, Harghita și Bistrița-Năsăud sunt sub cod portocaliu.

În Maramureș, estul și nord-estul Transilvaniei, valul de căldură va persista. Va fi caniculă, iar temperaturile maxime vor fi de 35…37 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În Maramureș, Bistrița-Năsăud și Harghita este cod portocaliu.

În restul țării, valul de căldură va continua să se intensifice. Se vor înregistra temperaturi maxime între 37 și 42 de grade, iar pe litoral vor fi de 33…36 de grade. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.

Minimele termice nu vor coborî sub 22 de grade, astfel că vor caracteriza nopți tropicale.

Miercuri, în Maramureș și local în Crișana, Transilvania și nordul Moldovei, valul de căldură va persista. Va fi caniculă, iar temperaturile maxime vor fi de 33…37 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Astfel, în județele Satu Mare, Bihor, Maramureș, Sălaj, Cluj, Bistrița-Năsăud, Mureș, Harghita, Suceava, Neamț, Botoșani va fi cod portocaliu. Local, minimele termice nu vor coborî sub 20 de grade, astfel că vor caracteriza nopți tropicale.

În restul țării, este cod roșu de caniculă. Valul de căldură este intens și persistent, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat Zonele afectate sunt Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Transilvaniei și al Crișanei. În Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și în sudul Transilvaniei și al Crișanei, valul de căldură va continua să fie intens. Se vor înregistra temperaturi maxime între 37 și 42 de grade, iar pe litoral vor fi de 33…36 de grade. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură- umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Minimele termice nu vor coborî sub 22 – 24 de grade, astfel că vom avea nopți tropicale.

În a doua parte a săptămânii valul de căldură se va restrânge treptat și va slăbi în intensitate, dar va mai fi caniculă și disconfort termic, cu precădere în jumătatea sudică a țării.