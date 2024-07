În Seini, la zilele orașului • Oaspeții, transportați cu autobuzul electric!

Seniul a fost în sărbătoare în weekendul încheiat cu ocazia zilelor orașului. Printre oaspeți s-au aflat și delegații din străinătate. Ei au fost transportați la investițiile mari din oraș cu autobuzul electric, tot parte a unei investiții eco.

„Duminică dimineața, ne-am reîntâlnit cu oaspeții din Sarvar și Kalush. Am dorit să le prezint câteva dintre proiectele care se află în derulare, investiții noi, pe care încă nu le-au văzut. Am vizitat Centrul multifuncțional și parcul nou. Aici s-a dat startul primei ediții a competiției sportive „Zynir Bike & Run, 2024”, organizată de ACS Transylvania Heroes, o echipă de tineri frumoasă, coordonată de soții Gabriela și Norbi Ninaci, cei care au inițiat evenimentul. Am asistat la startul crosului. Cu autobuzul electric ne-am deplasat pe urmă la podul de peste râul Someș” – a spus primarul Gabriela Tulbure.