Proiecte de anvergură ar putea începe în acest an în Baia Mare

O serie de proiecte, finanțate prin ADR Nord-Vest, de peste 100 milioane euro, sunt în atenția autorității locale băimărene.

Primarul municipiului a ținut să transmită organismului de finanțare faptul că orașul va prioritiza aceste proiecte și va încerca obținerea tuturor fondurilor nerambursabile alocate pentru ele.

“Nu mai vreau să pierdem nici un euro din fondurile europene! Asta am transmis inclusiv la întâlnirea de zilele trecute cu delegația ADR Nord-Vest, condusă de către Csilla Hegedus, director general interimar al ADR – Nord Vest. Am analizat cinci dintre cele mai importante proiecte pe care le avem etapizate, dintre care pentru trei am semnat deja noile contracte de finanțare. Estimăm ca, până la sfârșitul lunii acesteia, să semnăm contractele de finanțare și pentru celelalte două. Am discutat în cadrul acestei întâlniri despre proiectele depuse, care însumează o valoare estimată de 126 milioane de euro și pentru care am stabilit un calendar de implementare. Până la sfârșitul anului mă aștept să avem contracte de execuție semnate pentru fiecare în parte! Printre cele mai importante proiecte se numără coridoarele de mobilitate urbană, respectiv reabilitarea bulevardelor Unirii, Traian, București, Decebal, Independenței, Republicii și strada Gării, reabilitarea Pieței Revoluției și Pieței Universită­ții, realizarea Aqua-Parcului, reabilitarea Casei Pocol și reabilitarea blocurilor de locuințe din municipiu. Am convocat la această întâlnire toți directorii implicați în atragerea de fonduri și gestionarea implementării proiectelor europene. Le-am transmis și lor același mesaj clar și răspicat: Baia Mare nu mai trebuie să piardă nici măcar un euro din fondurile europene! Îmi doresc, de asemenea, o organizare impecabilă. Vreau să avem o politică predictibilă a obiectivelor de investiții, să prioritizăm în Consiliul Local investițiile, inclusiv cotele de cofinanțare ale proiectelor. Avem obiective, avem profesioniști, avem determinare și, cu siguranță, le vom pune în valoare! Vreau să construim împreună, cu încredere pentru Baia Mare, cu proiecte și fonduri europene bine ges­tionate, cu investiții sustenabile și prioritizate corect” – a spus primarul Doru Dăncuș.