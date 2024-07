PSD Maramureș negociază cu toate partidele, cu excepția PNL • Afară cu „politrucii PNL” din conducerea instituțiilor aflate în subordinea CJ

Social democrații maramureșeni au anunțat că încep negocierile politice pentru constituirea majorității în Consiliul Județean și în Consiliile Locale. Vor fi consultări cu toate partidele care au primit votul maramureșenilor, mai puțin cu liberalii.

Totuși, președintele PSD Maramureș, Gabriel Zetea, președintele ales al Consiliului Județean, susține că există o singură condiție de îndeplinit pentru ca liberalii să fie primiți la negocierile politice: să precizeze public că sunt compatibili cu PSD.

Pe de altă parte, Gabriel Zetea amenință cu “curățenia” în instituțiile aflate în subordinea Consiliului Județean Maramureș și a Consiliului Local Baia Mare. Din funcțiile de conducere vor pleca “politrucii PNL”.

Liderul PSD Maramureș, Gabriel Zetea, afirmă că la nivelul județului nu se ține cont de alianțele politice de la București, ci aici se face “politica Maramureșului”.

„Îi invităm pe cei de la USR, UDMR, AUR și celelalte partide, să ne întâlnim să stabilim prioritățile. Vom sta de vorbă cu toate partidele politice, vom vedea care dintre acestea reușesc să se alinieze la aceste principii de a dezbrăca haina politică atunci când fac administrație. Am zis doar alte partide politice, în afară de PNL. Trebuie să fac o precizare. Vom sta de vorbă cu liberalii, atâta vreme cât își vor dori să vină, dar trebuie să transmită public principiile care îi guvernează după alegeri. Ei au zis că sunt incompatibili cu PSD, cu Zetea, cu Dăncuș, dacă și-au schimbat între timp viziunea, îi așteptăm la discuții” – a punctat Gabriel Zetea.

În plus, Gabriel Zetea a dat asigurări că nu își dorește să propulseze în funcțiile de conducere și implicit în cele de vicepreședinți doar membri PSD.

“Nu îmi doresc func­țiile de vicepreședinți CJ doar pentru PSD. Aproape toate partidele vor avea reprezentare la cel mai înalt nivel” – a adăugat președintele ales al CJ.

La rândul său, primarul municipiului Baia Mare, Doru Ioan Dăncuș, a declarat că negocierile politice ar fi trebuit să înceapă chiar de la finele săptămânii trecute, doar că “nu am avut cu cine, deoarece pierzătorii de la Consiliul Județean au înțeles că trebuie să facă o excursie până în America, să își ducă secretarele pe acolo, să își lingă rănile… Îi așteptăm acasă să vedem dacă s-au mai liniștit și să discutăm despre proiectele de dezvoltare ale municipiului”.

Pe de altă parte, Doru Dăncuș afirmă că și-ar dori să rămână în formula cu Zsolt Pap în calitate de viceprimar, iar celălalt post de viceprimar să revină PSD-ului. Se vor purta negocieri politice și pentru funcția de city manager al Municipiului Baia Mare, deoarece Vlad Duruș a câștigat un post de consilier județean, așa că postul va rămâne vacant.

Consultările politice se vor purta la sediul Primăriei Baia Mare și după fiecare întâlnire, concluziile vor fi făcute publice pe rețelele de socializare, a mai spus Gabriel Zetea.

Totodată, noul șef al administrației maramureșene a precizat că persoanele numite politic în conducerea instituțiilor aflate în subordinea CJ vor fi puse “pe făraș”.

„La Consiliul Județean au fost numiți politruci, membri ai PNL care nu au niciun fel de competență. Nu vom repeta greșelile pe care le-au făcut cei din CJ, doar pe considerentul că principala lor calitate e faptul că sunt membri PSD. Directorul nu trebuie să aibă culoare politică, ci să fie un profesionist. Ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani la CJ cu numirile acestea politice trebuie să se oprească. Mai mult, atrag atenția CJ să oprească concursurile pentru ocuparea diferitelor funcții de directori în diferite instituții ale Consiliului Județean. Eu nu cred că e corect, ar trebui să existe consultări”, a conchis Gabriel Zetea care a accentuat că “abordarea greșită a trecutului de către PSD nu se va repeta”.