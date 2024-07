Tabere de vară pentru copiii HHC

30 de copii, asistați de Fundația Hope and Homes for Children, au acum amintiri pe care nu le vor uita degrabă. Aceștia au participat la 2 tabere de vară, timp de 2 săptămâni, unde au simțit ce înseamnă o vacanță adevărată.

La tabere au participat copii și tineri din 3 case de tip familial construite de fundație: Dumbrava Minunată, Cuore și Alba Iulia 25.

”Timp de două săptămâni ne-am bucurat la maximum împreună cu 30 dintre eroii noștri de toate clipele de învățare, joc și relaxare din cele 2 tabere găzduite gratuit de SunRai Village. Ce au făcut copiii în tot acest timp? Vizite la muzeele și atracțiile turistice din Sighetu Marmației, activități recreative: în natură, la piscină, călărie, diferite jocuri, iar pentru cei mici – câteva ore la locul de joacă Magic Place, am luat masa împreună în oraș și în fiecare săptămână am organizat seara de BBQ și bezele” – arată reprezentanții HHC.