Videoclip filmat de Paula Seling, în Maramureș

Maramureșeanca Paula Seling a revenit pe plaiurile natale pentru a filma un nou videoclip. Filmările au fost realizate la Muzeul Satului din Baia Mare și la Casa din vale Breb.

Cântecul pentru care s-a filmat videoclipul este unul mai vechi, din 1998, „Eu mă duc la cununie”.

“Piesa exista din anul 1998, a fost scrisă de Eugen Mihăescu, pentru mine, pe versuri din folclor. După mulți ani, am decis să o relansăm alături de Orchestra Lăutarii și Maestrul Nicolae Botgros, într-o orchestrație magistrală, realizata de Alexandru Gorgos, cu un videoclip ce prezintă tradițiile de nuntă din două zone etnografice de referință din Maramureșul Voievodal, dar și Zona Chioarului. Împreună cu Ansamblul Transilvania, am călătorit pe meleagurile natale unde am filmat, cu echipa Oleg si Ina Butnaru, un videoclip tare drag nouă” – a relatat Paula Seling.

Videoclipul poate fi urmărit pe canalul YouTube.