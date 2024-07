Brandul Maramureș, promovat în inima Statelor Unite ale Americii

Pentru al treilea an la rând, Maramureșul a fost punctul de atracție al evenimentului “Weekend românesc pe malul Potomacului”, cel mai mare festival românesc organizat în perioada 12-14 iulie, în inima Statelor Unite ale Americii.

În acest an, Maramureșul a beneficiat de trei corturi amplasate în cadrul evenimentului, din totalul de 14. Unul a fost dedicat meșterului popular Ioan Bârsan, un adevărat ambasador al Maramureșului, care a sculp­tat și Troița din “Grădina Românească” din cadrul Ambasadei României în SUA.

Un alt spațiu i-a revenit olarului Vasile Chira, care a stârnit mare interes tuturor vizitatorilor, în special copiilor, deoarece s-au putut bucura de o experiență autentică de olărit. Elementul surpriză a fost colțul foto, format din elemente autentice din Maramureș: cergă colorată, decorațiuni cu motive din strămoși și o troiță atent sculptată de meșterul Ioan Bârsan, cu simbolurile care fac poarta maramureșeană unică în lume: soarele, crucea, funia răsucită.

„Evenimentele au fost nu doar oportunități de a promova frumusețea și tradițiile noastre, ci și momente de reafirmare a prieteniei strânse dintre România și Statele Unite. Am adus în fața publicului american, dar și înaintea românilor care au emigrat pe tărâmul făgăduinței, tradițiile noastre prin expoziții de meșteșuguri, momente artistice de excepție și demonstrații ale artizanilor noștri renumiți. Am promovat brandul Maramureș prin materiale promoționale și suveniruri care au stârnit interesul vizitatorilor. Am reușit să creăm o legătură puternică cu comunitatea românească din SUA și să oferim turiștilor americani o imagine autentică a frumuseții și valorilor noastre de care noi, aici, în Maramureș, suntem extrem de mândri”, a declarat șeful administrației maramureșene, Ionel Bogdan.

În cadrul evenimentului, Ansamblul Folcloric Național “Transilvania” a primit din partea ambasadorului Andrei Muraru o distincție, în semn de apreciere pentru eforturile de a conserva și promova moștenirea culturală maramureșeană.