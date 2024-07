În Baia Mare • Cerșetorii ridicați de pe străzi! Cei care încurajează fenomenul vor fi amendați!

În urma dispozițiilor date de primar către reprezentanții Poliției Locale, cerșetorii au fost ridicați de pe străzi. Autoritatea publică promite că acțiunea va continua, scopul ei fiind unul îndrăzneț: eradicarea cerșetoriei în municipiu!

„Luăm măsuri categorice pentru a eradica cerșetoria în Baia Mare! Cine va fi prins oferind bani sau bunuri cerșetorilor va fi amendat! Sunt omul care spune lucrurilor pe nume, așa am făcut și așa voi face mereu, indiferent cât de neplăcut ar fi. În Baia Mare, și nu doar aici, ci în multe orașe din România, avem o problemă reală cu cerșetoria. Fenomenul poate și trebuie să fie eradicat, iar pentru asta avem nevoie de măsuri ferme. Am avut o ședință operativă cu șefii Poliției Locale în care le-am trasat instrucțiuni clare: nu vreau să îi mai văd toată ziua prin birouri, ci coordonând efectivele direct din stradă! Mă bucur să văd că semnalul meu a fost înțeles și că avansăm în acest demers de combatere a cerșetoriei. Am dotat Poliția Locală cu un mijloc de transport care să le permită polițiștilor să ridice cerșetorii din stradă și să îi transporte la centrul de noapte. Sunt percheziționați, legitimați și predați mai apoi colegilor de la Direcția de Asistență Socială. Cei care nu sunt din Baia Mare sunt trimiși către localitățile de proveniență. Aceste acțiuni nu sunt, însă, suficiente pentru a stopa acest fenomen. Cât timp vor exista cetățeni care oferă bani acestor oameni, ne vom învârti în același cerc vicios. Trebuie să înțelegem cu toții că, prin a le oferi bani sau diverse bunuri, nu îi ajutăm pe acești oameni, mulți dintre ei fiind chiar victime ale traficanților. Voi propune colegilor mei, în următoarea ședință de Consiliu Local, modificarea cadrului legal pentru a le permite polițiștilor locali să aplice măsuri contravenționale celor care încurajează cerșetoria. Cu alte cuvinte, cei care sunt prinși oferind bani sau diverse produse cerșetorilor vor fi sancționați! Siguranța băimărenilor este și va rămâne o prioritate pentru mine!”, a spus Doru Dăncuș, edilul municipiului.