Planurile viitoarei administrații județene: „Prioritatea mea zero, reabilitarea drumurilor județene, construcția noilor drumuri, inclusiv drumurile rapide”

Viitorul președinte al Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a demarat întâlnirile cu reprezentanții direcțiilor de specialitate din cadrul instituției județene.

Șeful administrației maramureșene care își va prelua mandatul din octombrie afirmă că își dorește să fie depășită etapa de studii de fezabilitate și să se treacă la lucrările propriu-zise. Una din prioritățile lui Gabriel Zetea este aceea ca drumurile județene să fie reabilitate. Recent, s-a deplasat, împreună cu primarul Municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, la București, unde a avut întâlniri cu premierul Marcel Ciolacu și cu miniștrii actualului Guvern pentru a discuta despre sprijinul financiar care va fi acordat Maramureșului.

„Ne-am întâlnit cu prim-ministrul Marcel Ciolacu, cu miniștri ai Guvernului condus de premierul PSD, Marcel Ciolacu. Am discutat problemele legate de rectificarea bugetară, de alocările de bani necesare atât pentru județul Maramureș, cât mai ales pentru Municipiul Baia Mare. Am mers cu temele făcute, știm ce nevoi financiare avem, nu sunt mici. Sperăm să putem veni cu vești bune în ce privește sprijinul financiar alocat municipiului Baia Mare și administrațiilor locale din județ”, a punctat președintele ales al Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.

Totodată, Gabriel Zetea a subliniat că nu își dorește să stea impasibil la ședințele consilierilor maramureșeni. Din contră, a decis să se implice în discuții purtate la nivelul fiecărei direcții din Consiliul Județean, accentuând că vrea să vadă șantiere și nu doar studii de fezabilitate.

„Am demarat câteva întâlniri pe care le voi avea în perioada următoare cu fiecare Direcție Tehnică, Financiară, Economică, Juridică. Îmi e important și mie să mă pun la curent cu etapele pe care trebuie să le mai parcurgem în perioada următoare pentru a trece de la ce am văzut în ultimii ani în județul Maramureș, adică de la elaborarea studiilor de fezabilitate și documentații, la șantiere. Este miza principală pe care o avem în județul Maramureș, demararea șantierelor pe principalele mari proiecte de infrastructură ale județului. Este prioritatea mea zero, reabilitarea drumurilor județene, construcția noilor drumuri, inclusiv drumurile rapide care au rămas în continuare un vis și au rămas la nivelul studiilor de fezabilitate”, a explicat Gabriel Zetea.

Viitorul președinte al CJ Maramureș a mai informat că la începutul noului său mandat va organiza o conferință de presă unde va prezenta cartea albă despre realizările din ultimii 4 ani ai administrației județene, dar și o carte neagră despre eșecuri, despre proiecte care au rămas doar pe hârtie.