Consiliul Local Baia Mare • Fonduri realocate pentru obiective de investiții avansate

Aleșii locali s-au întrunit într-o ședință extraordinară, cu un singur proiect, care vizează realocarea unor sume de bani de la unele investiții la altele.

„Intrăm în linie dreaptă cu unele dintre cele mai importante obiective de investiții pe care le avem pentru Baia Mare. În ultima ședință extraordinară a Consiliului Local am propus o rectificare a bugetului, care este de fapt o relocare, o reașezare a unor sume pe care le distribuim pentru anumite obiective de investiții. Scopul este de a prioritiza și a accelera procedurile de achiziție pentru realizarea unor proiecte de anvergură, precum cele de reabilitare și modernizare ale principalelor bulevarde din municipiu. Aceste proiecte de reabilitare ale bulevardelor sunt împărțite în câteva loturi, astfel că trebuie să fim eficienți în demararea acestora și să le prioritizăm pe cele care se află în faze avansate. Am retras suma de 1.834.000 lei de la lotul Bulevardul de Vest și am relocat-o pentru celelalte obiective de investiții pentru a avansa cât mai repede cu ele. Un alt proiect pe care l-am propus pe ordinea de zi suplimentară pentru dezbatere este legat de obiectivul de investiții pe care îl avem la Spitalul de Pneumoftiziologie «Nicolae Rușdea». Acest proiect a fost declarat etapizat și suntem în faza de semnare a contractului de finanțare cu cei de la ADR Nord-Vest” – a spus primarul Doru Dăncuș.