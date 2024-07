Coșurile de gunoi, rărite în Baia Mare

În jur de 1.700 de coșuri de gunoi împânzesc municipiul Baia Mare. Unele zone abundă de coșuri de gunoi, iar în altele, coșurile sunt insuficiente. Așa că, Primăria a decis să rărească aceste recipiente.

“Voi rări coșurile de gunoi. În momentul de față avem undeva la 1.700 de coșuri de gunoi. Decât să văd, de exemplu, pe bulevardul București, o linie roșie de coșuri deschise cu deșeuri depozitate lângă, prefer să le redistribui și să ajungă unde e nevoie de ele”, a punctat primarul Doru Dăncuș.

Mai este însă o problemă. Noile coșuri nu se pot închide corespunzător, așa că stau mai mult deschise. În plus, de când a apărut legea reciclării, coșurile au fost luate cu asalt de cei care caută recipiente din plastic pentru a le duce la reciclat.

“Majoritatea au această problemă la partea de închidere. Am încercat diverse variante. Situația nu se poate rezolva așa cum ne-am dorit, am încercat să schimbăm balamale, având în vedere că acea ușă e prea grea se produc în continuare acele decalaje și nu se mai închide. Deșeurile reciclabile sunt la mare căutare atât în coșurile stradale, cât și în pubelele de colectare a deșeurilor menajere”, a explicat Doru Dăncuș.