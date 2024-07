Intervenții la locurile de joacă din Baia Mare

Părinții băimăreni se plâng autorităților locale de faptul că, la locul de joacă de pe Câmpia Tineretului, unele elemente sunt degradate. Oficialii Primăriei susțin că au în atenție acest spațiu de joacă pentru reabilitări, dar deocamdată au avut alte priorități.

“Au fost locuri de joacă ce au arătat mult mai prost. Am prioritizat intervențiile la locurile de joacă. Au fost 3 locuri de joacă pentru care am schimbat suprafața elastică. Sunt și alte locuri de joacă unde urmează să intrăm și să le reabilităm. Unul din locurile de joacă este cel de pe Câmpia Tineretului. Am intervenit în ordinea dificultăților, a problemelor de pe acele locuri de joacă”, a declarat primarul Doru Dăncuș.