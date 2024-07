Am cârtit de câte ori am văzut ici-colo semne discrete ale drapelelor minorităților. O școală discret făcută în roșu alb verde la Câmpulung la Tisa, o primărie dincoace de Gutâi la fel. Am semnalizat. Nu că ar fi o crimă. Și-atunci, să nu zicem nimic de biserica ce se înalţă în Tisa, învelită în tablă aurie și cu inele albastre, evident cu trimitere la steagul Ucrainei? Nu de alta, dar așa rămâne și după ce n-om mai fi așa mari prieteni…