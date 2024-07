În Consiliul Local, lege pentru amendarea celor care încurajează cerșetoria

Legea care va permite polițiștilor locali să îi amendeze pe cei ce oferă bani cerșetorilor pe stradă va fi pe ordinea de zi la următoarea ședință de Consiliu Local Baia Mare.

„Acțiunile împotriva cerșetoriei continuă în Baia Mare! Prin intervențiile concentrate ale Poliției Locale și cu ajutorul cetățenilor, putem să eradicăm acest fenomen! Îmi doresc ca băimărenii să se simtă în siguranță pe stradă, fără să fie agasați la fiecare colț de fel și fel de indivizi care perturbă liniștea publică și iau în derâdere legea. Am mers pe teren alături de șefii din Poliția Locală și colegii noștri să văd cum decurge această campanie, dacă vreți, pe care am demarat-o pentru eradicarea acestui fenomen al cerșetoriei. Am constatat că unii le iau apărarea acestor personaje și, astfel, ne îngreunează și nouă demersul. Empatia față de cei mai puțin norocoși este o virtute, însă trebuie să înțelegem cu toții că, prin încurajarea cerșetoriei, nu îi ajutăm nici pe «practicanți» și nu ne ajutăm nici pe noi. Vă asigur că absolut fiecare dintre acești oameni are unde să doarmă, să mănânce și să se spele dacă își dorește acest lucru. Centrul de noapte a fost creat tocmai pentru astfel de situații, însă avem și alte programe care vin în ajutorul celor din categorii defavorizate. Faptul că le sunt oferiți bani sau bunuri, care de cele mai multe ori ajung la fel și fel de indivizi dubioși, îi determină să plece din aceste programe și să revină în stradă, chiar și pe caniculă, unii cu bebeluși în brațe, agasând băimărenii. Le-am explicat acest lucru și cetățenilor cu care m-am întâlnit și am convingerea că vom coopera pentru a rezolva această problemă deranjantă. La următoarea ședință de Consiliu Local voi propune schimbarea cadrului legislativ astfel încât să le permitem polițiștilor locali să amendeze cetățenii care încurajează cerșetoria. Vom face uz inclusiv de camerele de supraveghere pe care le avem montate în întreg orașul și îi vom identifica și sancționa pe cei care continuă să îi «ajute» pe cerșetori. Este o decizie drastică, dar necesară”, a spus Doru Dăncuș, primarul din Baia Mare.