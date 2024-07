Noutăți de pe granița cu Ucraina! Liniște, dar suntem pregătiți pentru situații de criză

Dat fiindcă s-a făcut liniște la granița noastră cu Ucraina… oarecum, am revenit mai rar în fosta zonă fierbinte. Am înțeles, nu se mai trece în România ca odinioară, acum doar în munți se mai fuge de încorporări. Povestim însă cu Adi Pop, șeful punctului de trecere din Sighetu Marmației, de la podul istoric de peste Tisa.

“Traficul prin punctul de trecere este ceva mai redus. Vin cei ce lucrează la AVIVA, 60-100 de persoane zilnic. Da, le-am făcut prioritate, se trezesc în Ucraina la 4, vin în România la muncă, pleacă înapoi la 3,30… e un efort. Au permise de muncă. Apoi, vin tabere școlare, cu copii de la ei spre noi, evident că le dau prioritate. Treceri ilegale… doar prin apă. Cei ce fug de încorporare, fie prin munți, fie prin Tisa. E liniște aici, dar n-au plecat toate fundațiile, au rămas Salvați copiii, Ajutorul maltez, UNHCR, Crucea Roșie. Noi suntem pregătiți pentru orice situație, chiar și pentru un aflux mare. S-a terminat pe podul de lemn și cu transportul de persoane, nu mai face față podul decât autoturismelor. Proiectul pentru reabilitare este în lucru, în evaluare, dar ca idee, a ajuns la CNAIR și au spus că vor schimba toată structura de lemn, cu consolidări, cu tot. E o provocare și pentru ei, e primul lor pod de lemn! Nu se trece cu arme cum se povestește, e o prostie, mă vedeți că zâmbesc. Avem câini specializați pe droguri și explozivi. Nu trece nimic prin punctul nostru. Au reacționat câinii la un anume detergent ce conținea nitriți ce se găsesc și-n explozivi! Am analizat, era detergent, dar confirmă că se face treaba. Micul trafic se face în continuare. Și programul Nordex merge mai departe, am avut polonezi, cehi, acum sunt italieni. Sunt grănicerii Uniunii Europene. Eu spun, având vechime în branșă, că avem tehnică net superioară multora. Și inclusiv nouă celor de demult…vă amintesc că atunci când am venit eu la Frontieră eram dotați cu…biciclete! Serios! Acum chiar suntem dotați…” – ne spune șeful punctului de trecere a frontierei de la Sighetu Marmației.

Altfel spus, Poliția de Frontieră e la post. În caz de flux mai mare de treceri, să zicem bombardamente majore în marile orașe ucrainene, vor fi pregătiți, și ei și ONG-urile de ajutorare, care au mai rămas în zonă.