Uitați de părinți, trei frățiori sunt crescuți de bunică

O bunică din Maramureș își crește singură cei trei nepoți, după ce părinții lor au plecat la muncă în străinătate și au uitat de ei. Dar, așa cum era de așteptat, problemele financiare au început să o copleșească pe femeie.

Cu toate acestea, nu s-a gândit nicio clipă să renunțe la ei. Și bine a făcut, pentru că, în cele din urmă, s-a găsit cineva care să le întindă o mână de ajutor. „Nepoții mei sunt aerul pe care îl respir. Nu aș putea trăi o zi fără ei, chiar dacă e foarte greu. Nu am cuvinte să vă mulțumesc pentru tot sprijinul și îndrumarea pe care mi le-ați oferit”, a transmis ea fundației Hope and Homes for Children, care s-a implicat pentru a o ajuta pe bunica și cei trei nepoți.

Copiii sunt încă la vârstele la care nu ar trebui să știe ce sunt neajunsurile sau lipsa afecțiunii părinților.

„De doi ani sunt în grija bunicii paterne, după ce părinții copiilor au plecat în străinătate, fiecare pe drumul lui, fără să le mai pese de copii. În viața copiilor este prezentă și bunica maternă, care îi ajută și ea cum poate. Bunica și cei trei nepoți locuiesc într-un apartament închiriat. A întâmpinat mari dificultăți cu plata chiriei, întreținerea și hrana celor mici. Asta deoarece nu are venituri, iar nevoia îngrijirii copiilor nu-i permite decât munci ocazionale, ceea ce nu-i oferă stabilitate financiară” – spun reprezentanții HHC, care s-au implicat pentru a ajuta familia.

A găsit, în sfârșit, ajutor

Bunica celor trei a ajuns la această fundație după ce a căutat, disperată, ajutor în toate părțile.

“Așa a ajuns la noi și astfel am cuprins familia în programele noastre de sprijin. Cu îndrumarea asistentului nostru social Carmen Magyari, bunica a început demersurile necesare în vederea obținerii plasamentului familial pentru nepoții ei. A fost un proces lung, dar care a meritat pentru că a reușit” – mai arată HHC.

Pentru ca „acasă” să le fie bine, fundația i-a ajutat cu plata chiriei, le-a asigurat produse alimentare și de igienă, medicamente și transport în vederea consultațiilor oftalmologice pentru Alexandru, unul dintre cei trei micuți care are probleme de vedere.

“Bunica, cea cu inimă de aur și părul de argint, a depășit perioada critică, iar asta i-a readus liniștea. De fiecare dată când se întâlnește cu asistentul nostru social are lacrimi în ochi. Pentru că lângă ea a găsit alinare. Pentru ea nu există bucurie mai mare decât faptul că îi are alături pe nepoții ei” – mai relatează HHC.