Lucrările la Podul peste Tisa, realizate în proporție de 50%

Șeful administrației maramureșene, Ionel Bogdan, s-a deplasat la șantierul podului peste Tisa pentru a vedea cum decurge investiția. În ciuda caniculei, muncitorii au lucrat în ritm alert, lucrările atingând un stadiu de 50% din totalul investiției. Într-un an, lucrarea va fi gata, dă asigurări președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan.

„În acest moment se lucrează la montarea primul tablier metalic al podului peste Tisa, adică prima parte a podului peste Tisa, de pe partea românească. Sunt niște picioare provizorii care se pun pentru montajul structurii metalice. Aici sunt structurile metalice pentru partea românească. Se lucrează pentru podul provizoriu, pentru accesul utilajelor pe partea de Ucraina, acolo unde în momentul de față se fac defrișări. Se lucrează de aproape un an. Progresul este vizibil, suntem la 50% după un an și ne menținem pe drumul cel bun”, a afirmat șeful administrației județene, Ionel Bogdan.

Termenul de finalizare al lucrărilor este de 24 luni. „În maximum 12 luni, lucrarea va fi finalizată. Acolo avem și clădirile construite pentru punctul vamal”, a adăugat Ionel Bogdan. Oficialul a mai arătat că una din firmele care va investi în parcul de specializare inteligentă din Baia Sprie va produce chiar structuri din beton pentru construcții mari.