Campania „Sănătate pentru sate” • 530 de persoane din Maramureș au beneficiat de consultații medicale gratuite

Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale au desfășurat în perioada 14 – 19 iulie 2024, la Centrul Social Multifuncțional Sfântul Arhidiacon Ștefan, Săliștea de Sus, Maramureș, noi acțiuni în cadrul Campaniei „Sănătate pentru sate” pentru mai multe comunități din același județ.

530 de persoane din Rozavlea, Săliștea de Sus, Moisei, Borșa, Săcel, Dragomirești, Vișeul de Sus și Leordina au fost consultate gratuit, de medici specialiști în diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, cardiologie, gastroenterologie, oftalmologie, urologie, psihiatrie adulți, psihiatrie pediatrică, ortopedie, pneumologie, ORL, chirurgie generală, medicină internă, nefrologie, pediatrie și ginecologie. Pe lângă aceste consultații, pacienții au beneficiat de investigații EKG și ecografii.

Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au integrat din nou în cadrul campaniei „Sănătate pentru Sate” și campania de „Prevenire și depistare a cancerului de col uterin” în cadrul căreia mai multor femei li s-a efectuat gratuit testul Babeș-Papanicolau.

Una din zile a fost dedicată campaniei de Prevenire și Educație pentru Sănătate, astfel că 100 de elevi au participat la cursuri interactive în care le-au fost oferite noțiuni despre nutriție, igiena corporală și orală, gestionarea bullying-ului, dar și tehnici de acordare a primului ajutor. Campania de prevenție și educație pentru sănătate are ca scop reducerea cazurilor de îmbolnăvire prin creșterea calității vieții, în special în zonele rurale.

Dr. Mihaela Cîrstoniu, medic primar pneumolog, Spitalul de Pneumofiziologie din Cluj-Napoca, a menționat: „Această campanie umanitară mi se pare un lucru extraordinar! Faptul că oameni care, poate n-au ajuns niciodată la medic, pot fi acum consultați gratuit de mai mulți specialiști, în cele mai bune condiții, cu aparatură performantă, este un lucru nemaiauzit. Ceea ce face Patriarhia și Biserica pentru oameni este un efort susținut și o jertfă deosebită. Sunt foarte mulți oameni în zonele rurale, unii dintre ei nefiind nici asigurați, care nu ajung niciodată să fie consultați de un medic specialist. Mi s-a părut un lucru extraordinar să particip la aceste activități de voluntariat, să pot ajuta acești oameni. Este o acțiune atât de prevenție, de depistare, cât chiar și de triaj, deoarece va putea fi continuată ulterior, în cazurile în care este necesar, în spitale de specialitate pentru a duce mai departe investigațiile și tratamentul.”

Simona Carniciu, diabet, nutriție și boli metabolice, a declarat: “Foarte important este că am ajuns în aceste zone în așa fel încât să reușim să diagnosticăm tot felul de cazuri noi sau să reconfirmăm anumite cazuri diagnosticate deja, dar care au fost neglijate, să încercăm să reluăm legătura pacientului cu sistemul medical, cu tratamentul, cu regimul alimentar și cu stilul de viață sănătos, pe care să-l urmeze.”

La rândul său, preotul Ioan Florin Timiș, parohia Săliștea de Sus, județul Maramureș, a adăugat: “Binele de făcut și binele de știut sunt două ramuri pe care trebuie să le punem în valoare. Campania «Sănătate pentru sate» s-a desfășurat în Săliștea de Sus, județul Maramureș, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului. Voluntarii, îndrumați duhovnicește de Preacuviosul Părinte Arhimandrit Ciprian Grădinaru, de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Nea­mului, s-au adunat sub semnul binelui. Este o oportunitate grozavă să ai la îndemână atâția medici specialiști, asistenți și voluntari, toți uniți sub forma binelui. Această acțiune s-a desfășurat pe raza întregului protopopiat Vișeu. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru binecuvântarea aceasta, mulțumim tuturor celor care au făcut ca aceste acțiuni să se întâmple, mulțumim ostenitorilor acestui proiect și rugăm pe Dumnezeu să le mulțumească cum știe El mai bine.”

Primarul oraşului Săliştea de Sus, Ștefan Iuga, a evidențiat: “Campania «Sănătate pentru sate» este benefică pentru locuitorii zonei Valea Izei, deoarece oamenilor nu le este deloc la îndemână să meargă la unită­țile spitalicești din Cluj, Sighet sau Vișeu. Sunt foarte mulți oameni vârstnici, care se deplasează cu mare dificultate, și, cu atât mai mult, prezența medicilor chiar la noi acasă, este de cel mai mare folos. Salutăm și apreciem această inițiativă, mulțumim reprezentanților Bisericii și Ministerului Sănătății.”

Campania «Sănătate pentru sate» s-a deplasat pentru a doua oară în județul Maramureș, după cum a precizat Dănuț-Viorel Prună, voluntar coordonator la Paraclisul Catedralei Naționale. „Suntem la o distanță de peste 550 km de București. A fost o acțiune amplă la care au participat nu mai puțin de 30 de cadre medicale, din 15 domenii medicale, pe care nu le întâlnești laolaltă nici într-un spital foarte mare. Aceasta este o activitate care ne dă speranță, deoarece vedem că, unindu-ne forțele, îi putem sprijini concret pe semenii noștri din mediul rural. La investigațiile medicale au venit mulți bătrâni, care prezentau afecțiuni cardiace, gastroenterologice, oncologice, dar și afecțiuni din sfera patologiei diabetice. Mulți dintre aceștia nu mai ajunseseră la un medic specialist de foarte mulți ani. Faptul că noi am ajuns aici a fost un sprijin cu adevărat deosebit pentru localnici, având în vedere că accesul la un medic specialist este destul de anevoios. Totodată, aparatura imagistică ultramodernă i-a ajutat pe medici să descopere mult mai ușor problemele de sănătate cu care se confruntă localnicii prezenți la investigații.”

Campania “Sănătate pentru sate” se desfă­șoară în baza unui protocol încheiat în anul 2015 între Patriarhia Română și Ministerul Sănătății. Până în prezent, în cadrul campaniei au fost organizate 123 acțiuni în județele Ilfov, Prahova, Maramureș, Argeș, Călărași, Giurgiu, Teleorman, Botoșani și Buzău. Numărul beneficiarilor campaniei se ridică la aproximativ 15.000 de persoane. Toate aceste activități, desfășurate de voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale, se derulează sub îndrumarea Părintelui Arhimandrit Ciprian Grădinaru.