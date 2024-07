Încep înscrierile, în fotbalul județean, pentru sezonul 2024/2025

În perioada 23 iulie – 7 august se fac înscrieri pentru toate competițiile sezonului 2024/2025 organizate de Asociația Județeană de Fotbal Maramureș (AJFMM): Liga 4, Liga 5, copii și juniori. În acest sens, reprezentanții echipelor sunt așteptați la sediul AJFMM pentru completarea cererilor de înscriere. De luni până vineri, între orele 9.30 și 13.00.

Sezonul 2024/2025 vine cu schimbări atât în Liga 4, cât și în Liga 5, operate astfel încât din anul competițional 2025/2026 în Maramureș să existe Liga 4 Elite și Liga 4 Clasic, precum și Liga 5 Elite și Liga 5 Clasic.

Anul competițional 2024/2025

LIGA 4

Liga 4 se va juca într-o primă fază tot în două serii organizate după criteriul geografic: Seria Sud și Seria Nord. Se va juca un sezon regulat de un tur, după care primele patru echipe din fiecare serie vor forma Liga 4 Final 8, celelalte echipe vor evolua în Liga 4 Clasic. În această a doua etapă a campionatului, vor intra cu puncte primele trei clasate în Liga 4 Final 8 și primele trei din Liga 4 Clasic, după cum urmează: locul 1 – 3 puncte, locul 2 – 2 puncte și locul 3 – 1 punct.

În Liga 4 Final 8 se va juca sistem tur-retur, ocupanta locului 1 fiind campioana Maramureșului. În Liga 4 Clasic se va juca sistem tur-retur dacă vor fi maximum opt echipe, respectiv doar tur dacă vor fi mai mult de opt echipe. Locurile 1 și 2 din Liga 4 Clasic, dacă vor îndeplini condițiile, vor promova pentru sezonul 2025/2026 în ceea ce se va numi Liga 4 Elite.

Juniorii Under 19 (A1) vor avea și ei un sezon regulat, urmat de Under 19 Final 8 și Under 19 Clasic. Echipa mare și cea de juniori vor evolua acasă deodată, dar în deplasare va urma fiecare propria competiție.

LIGA 5

Liga 5 se va derula în prima fază tot în două serii organizate după criteriul geografic, Seria 1 și Seria 2. Echipele vor juca un prim campionat regulat format dintr-un tur. După care primele patru echipe din fiecare serie vor forma Liga 5 Final 8, restul grupărilor vor continua competiția în Liga 5 Clasic. Liga 5 Final 8 se va disputa tur-retur, Liga 5 Clasic se va juca într-un singur tur. Primele două echipe din Liga 5 Final 8 vor promova pentru sezonul 2025/2026 în Liga 4 Clasic, dacă îndeplinesc condițiile. Primele două echipe din Liga 5 Clasic promovează pentru anul competițional următor în Liga 5 Elite.

Anul competițional 2025/2026

LIGA 4

Echipele care au format în sezonul 2024/2025 Liga 4 Final 8 plus cele două echipe din Liga 4 Clasic vor forma în sezonul 2025/2026 Liga 4 Elite. Competiția se va derula în sistem tur-retur, locul 1 urmând să fie campioana Maramureșului. Ultimele două locuri retrogradează în Liga 4 Clasic.

Liga 4 Clasic va fi formată dintr-o singură serie, în funcție de echipele care se înscriu și se va juca tur-retur. Primele două locuri vor promova în Liga 4 Elite, dacă îndeplinesc condițiile.

LIGA 5

Liga 5 Elite va fi formată dintr-o singură serie, în care vor evolua cele opt echipe din Liga 5 Final 8 a sezonului precedent, plus cele două promovate din Liga 5 Clasic. Se va juca tur-retur. Primele două clasate vor promova în Liga 4 Clasic, dacă îndeplinesc condițiile. Ultimele două locuri retrogradează în Liga 5 Clasic.

Liga 5 Clasic va fi formată dintr-o singură serie, formată din grupările Ligii 5 Clasic din sezonul precedent (minus cele promovate) plus echipele nou afiliate. Se va juca în sistem tur-retur. Primele două, dacă îndeplinesc condițiile, vor promova în Liga 5 Elite.