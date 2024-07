O profesoară de fizică din Baia Mare, câștigătoarea premiului Scientix – Acceleratoare de particule

Profesoara Cornelia Lăcrămioara Anițaș, de la Liceul Teoretic “Emil Racoviță” din Baia Mare, a participat în perioada 5-6 iulie, la Bruxelles, la evenimentul organizat pentru câștigătorii Premiilor Scientix 2024, workshopul de proiecte științifice 2024 – “Atelier de diseminare a CarbonAct”, în Future Classroom Lab (Laboratorul Clasa Viitorului), European Schoolnet. Evenimentul a fost organizat de Carbon Act, Scientix și Qualcomm. Proiectul de lecție STEM, redactat de profesoara din Baia Mare, ce poate fi aplicat la clasele a XII-a, conform programei, despre acceleratoarele de particule, a câștigat “Premiul Acceleratoarelor de particule”.

„Campania Scientix STEM Discovery 2024 a fost o inițiativă internațională organizată împreună cu proiectul Life Terra. Am participat la campanie cu intenția de a găsi noi modalități de perfecționare a predării, dorind, în același timp, să împărtășesc idei cu colegii înscriși în campanie. Din peste 700.000 de participanți, 100.000 de profesori, 500.000 de elevi și 4.600 de activități, din peste 50 de țări, una din cele 13 secțiuni a fost Premiul Scientix Acceleratoare de particule, unde am fost unul dintre cei patru profesori câștigători”, relatează prof. Cornelia Lăcrămioara Anițaș.

Câștigătorii Premiilor Scientix 2024 din care a făcut parte prof Cornelia Anițaș, participanți la campania STEM Discovery 2024, alături de profesori invitați care au participat la proiectul Qualcomm Wireless Reach Smart Connected Classrooms și profesorii pilot ai proiectului Carbon Act din 14 țări au explorat la Bruxelles instrumente didactice ino­vatoare și resurse pentru integrarea educației privind schimbările climatice în curriculum. În total, au fost prezenți 50 de profesori.

„Ghidați de echipele Carbon Act și Scientix, ne-am implicat în învățarea bazată pe proiecte, am co-creat lecții de sustenabilitate și am împărtășit idei noi. Dedicația colegilor pentru integrarea tehnologiei și sustenabilității în educație a fost o adevărată inspirație. La finalul celor două zile de lucru, cele cinci echipe ne-am prezentat proiectele elaborate, am votat echipa câștigătoare printr-un menti. Atmosfera a fost minunată. Toți am avut de câștigat. Oportunități de instruire, întâlniri cu oameni frumoși, profesioniști și colaborare. A fost un weekend intens, într-un loc primitor, bogat în instrumente moderne, minunat organizat. Sunt fericită și recunoscătoare că am avut șansa să fac parte dintr-o astfel de echipă și că am ajuns să văd, să lucrez tocmai în Laboratorul Clasa Viitorului. Sperăm că împreună vom deschide calea pentru un viitor mai luminos, mai verde și digital în educația STEM, viitoarele generații să crească și să se bucure de un mediu curat. Au fost două zile dedicate viitoarelor proiecte STEM, subiectelor în vogă precum bioeconomia, femei în STEM, precum și ceremonia de premiere, au trecut într-o clipă! Participarea noastră a fost susținută și de proiectele GenB și Accelerated Teaching, precum și de partenerii Alianței STEM GSMA, Microsoft, Intel și Huawei. Mulțumesc organizatorilor”, a transmis prof. Cornelia Anițaș.

Scientix „este cea mai mare comunitate pentru educația științifică din Europa. A început în 2010 ca o inițiativă finanțată de Comisia Europeană, care promovează și sprijină o colaborare la nivel european între profesori, cercetători în domeniul educației, guvernanți și alți profesioniști din educație pentru a promova importanța STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică) în educație și viețile noastre. De la început, Scientix a fost coordonat de European Schoolnet (EUN), o organizație non-profit, cu sediul la Bruxelles, a 34 de ministere ale educației, care a condus inovația în predare și învățare și a încurajat colaborarea pan­europeană a școlilor și profesorilor încă de la început. Din aprilie 2023, Scientix continuă ca o inițiativă a EUN, susținută de Ministerele Educației, partenerii STEM Alliance Industry, partenerii asociați Scientix și în colaborare cu diferite proiecte finanțate de Comisia Europeană. În lumea de astăzi, în care impactul schimbărilor climatice este din ce în ce mai vizibil și de anvergură, importanța educației este primordială. În calitate de susținători de primă linie pentru cunoaștere și schimbare, profesorii și educatorii joacă un rol esențial în modelarea perspectivelor și acțiunilor generațiilor viitoare”, a precizat prof. Cornelia Lăcrămioara Anițaș.